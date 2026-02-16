Xuân Bính Ngọ 2026: Gìn giữ hồn Việt trong lòng xứ tuyết Canada

Dù cách xa quê hương nửa vòng Trái Đất, nhưng mỗi độ Xuân về, cộng đồng người Việt đang làm việc và sinh sống tại Canada lại cùng nhau tái hiện bầu không khí Tết cổ truyền đậm đà bản sắc dân tộc.



Trong những ngày cận Tết, không gian sinh hoạt chung của các gia đình người Việt lại trở nên rộn ràng và ấm áp. Tiếng cười nói quây quần của những người con xa xứ hòa cùng mùi thơm của lá dong, nếp mới và đậu xanh, tạo nên một không khí sum vầy đặc trưng của ngày Tết cổ truyền.



Tạm gác lại những bộn bề thường nhật, họ cùng nhau gói bánh chưng, chuẩn bị mâm cơm truyền thống đón mừng Năm mới. Những hoạt động này không chỉ đơn thuần là việc chuẩn bị món ăn ngày Tết, mà còn là dịp để các thế hệ gặp gỡ, sẻ chia và truyền lại những giá trị văn hóa Việt Nam - từ lòng hiếu kính tổ tiên đến tinh thần đoàn viên và gắn kết gia đình.



Trao đổi với phóng viên TTXVN tại Canada, người sáng lập Hội đồng Văn hoá Giáo dục Canada-Việt Nam Phan Thị Quỳnh Trang cho biết việc gói bánh chưng và chuẩn bị mâm cơm ngày Tết tại Canada đã được duy trì suốt 10 năm nay vì đây là dịp để cộng đồng người Việt gắn kết các thế hệ và giúp con em sinh ra và lớn lên ở nước ngoài hiểu hơn về cội nguồn văn hóa dân tộc.



Năm nay, Hội đồng Văn hoá Giáo dục Canada - Việt Nam đã phối hợp cùng một số đối tác tổ chức mâm cơm ngày Tết với đầy đủ các món ăn truyền thống để mời bạn bè Canada tham dự, trải nghiệm và thưởng thức.

Qua đó, phong tục Tết Việt được giới thiệu một cách sinh động và thật gần gũi với cộng đồng sở tại.



Theo chia sẻ của chị Nguyễn Lê, nhân viên Hội đồng Văn hoá Giáo dục Canada -Việt Nam, từ những trải nghiệm này, bạn bè quốc tế có thể cảm nhận rõ hơn rằng văn hóa Việt Nam là gắn liền với con người, là sự giản dị, giàu tình cảm, trân trọng truyền thống, luôn sẵn sàng chia sẻ và kết nối với thế giới.



Thông qua những hoạt động giản dị nhưng đậm đà bản sắc nói trên, cộng đồng người Việt tại Canada không chỉ gìn giữ được nét đẹp văn hóa dân tộc nơi đất khách, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh một Việt Nam thân thiện, nhân văn và giàu truyền thống tới bạn bè quốc tế.



Theo bà Phan Thị Quỳnh Trang, Hội đồng Văn hóa Giáo dục Canada-Việt Nam sẽ tiếp tục tập trung đưa các giá trị văn hóa Việt Nam như Tết cổ truyền, ẩm thực, nghệ thuật dân gian và tinh thần gia đình trở thành những trải nghiệm sống động. Qua đó góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam hiện đại, nhân văn và giàu bản sắc trong bối cảnh hội nhập toàn cầu.



Giữa nhịp sống hiện đại nơi xứ người, những chiếc bánh chưng xanh và mâm cơm ngày Tết ấm cúng sẽ luôn là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại, quê hương với cộng đồng, và truyền thống dân tộc với các thế hệ tương lai./.

