Giá vàng thế giới chạm mức thấp nhất hơn một tuần

Trong phiên giao dịch ngày 17/2, giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn một tuần qua dưới áp lực từ sự mạnh lên của đồng USD.

Vào lúc 16 giờ 33 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay giảm 1,5%, xuống còn 4.918,65 USD/ounce, sau khi đã có lúc mất hơn 2% trong cùng phiên.

Tương tự, giá vàng giao tháng 4/2026 cũng giảm 2,2% xuống 4.937 USD/ounce.

Chỉ số đồng USD đo sức mạnh của “đồng bạc xanh” so với rổ các đồng tiền chủ chốt đã tăng 0,2%, khiến kim loại quý này trở nên đắt đỏ hơn đối với người mua nắm giữ các đồng tiền khác.

Ông Ricardo Evangelista, chuyên gia phân tích của công ty ActivTrades, cho biết các nhà giao dịch hiện đang ở trạng thái chờ đợi. Theo ông, nhu cầu mua vàng để trú ẩn an toàn đã tạm dừng khi thị trường chờ đợi thêm thông tin rõ ràng từ các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran.

Đồng thời, biên bản cuộc họp mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp được công bố cũng có thể tác động đến những dự báo về lộ trình lãi suất của Fed.

Theo công cụ FedWatch của CME, thị trường hiện dự đoán đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên trong năm nay sẽ diễn ra vào tháng 6.

Dù có sự giảm giá ngắn hạn, ông Evangelista vẫn nhận định rằng bối cảnh bất ổn về địa chính trị và kinh tế sẽ thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn trong trung và dài hạn, giúp giá vàng củng cố trên ngưỡng 5.000 USD/ounce và có thể tiến tới mốc 6.000 USD/ounce trong năm nay.

Do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các thị trường tại Trung Quốc đại lục, Hong Kong (Trung Quốc), Singapore, Đài Loan (Trung Quốc) và Hàn Quốc hiện đang đóng cửa.

Trên thị trường kim loại quý khác, giá bạc giao ngay giảm 2,5% xuống còn 74,63 USD/ounce, sau khi đã giảm mạnh hơn 5% trước đó trong phiên. Giá bạch kim cũng giảm 2,5% xuống mức 1.991,01 USD/ounce./.

