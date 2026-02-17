Những trò chơi dân gian trong ngày Tết của người Việt

So với những dịp lễ hội khác, trò chơi dân gian ngày Tết có phần đặc biệt hơn với bầu không khí sôi động, rạo rực tinh thần đua tranh và đầy ắp tiếng cười./.
Những thú chơi tao nhã ngày Tết Nguyên đán
Những thú chơi tao nhã ngày Tết truyền thống của người Việt xưa gồm chơi hoa, cây cảnh; xin chữ; chơi tranh; treo câu đối Tết, tạo không khí ấm cúng, vui tươi, hướng tới năm mới bình an, hạnh phúc.
Những điều thú vị về loài ngựa
Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.
Hà Nội: Loạt di tích mở cửa phục vụ người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026
Hệ thống di tích, di sản văn hóa trên địa bàn Hà Nội cũng đồng loạt mở cửa suốt kỳ nghỉ Tết, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và du khách du xuân, tìm hiểu lịch sử, văn hóa Thủ đô.
Những địa điểm mở cửa xuyên Tết đón du khách tại 3 miền Bắc-Trung-Nam
Trong dịp Tết Nguyên đán, du khách tới Việt Nam dịp Tết có thể trải nghiệm văn hóa độc đáo và cảnh sắc tuyệt đẹp tại các địa điểm nổi bật như phố cổ Hà Nội, Hội An, đường hoa Xuân Nguyễn Huệ.
Khuyến cáo người dân thắp hương và đốt vàng mã dịp Tết an toàn
Để bảo đảm an toàn phòng cháy chữa cháy khi thắp hương thờ cúng, đốt vàng mã, phải có người trông coi, đúng nơi quy định, không đốt quá nhiều.
Người dân được sử dụng loại pháo nào trong dịp Tết Nguyên đán?
Theo Nghị định số 137/2020/NĐ-CP, người dân không được phép sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ - là sản phẩm được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp.
Ăn uống lành mạnh dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026
Trong dịp Tết nguyên đán Bính Ngọ 2026, mọi người nên ăn đa dạng các loại thực phẩm, cắt giảm muối, giảm chất béo và dầu có hại, hạn chế đường và hạn chế rượu bia để đảm bảo sức khỏe.
Những điều cần lưu ý khi uống rượu bia ngày Tết
Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.
Chi tiết các điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Huế
Trong đêm Giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố Huế sẽ tổ chức bắn 1.000 quả pháo hoa tầm cao tại khu vực Kỳ Đài-Ngọ Môn.
5 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Cần Thơ
Đêm Giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, thành phố Cần Thơ sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 5 điểm thuộc các xã, phường trên địa bàn, tạo không khí rộn ràng, vui tươi phục vụ người dân vui Xuân, đón Tết.
12 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hải Phòng
Thành phố Hải Phòng sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 12 điểm trên địa bàn thành phố vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Đà Nẵng
Đêm giao thừa Tết Bính Ngọ 2026, Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật tại 6 điểm, nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào đón Tết cổ truyền của dân tộc, đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa.
17 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Thành phố Hồ Chí Minh
Trong đêm giao thừa Tết Bính Ngọ năm 2026, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức bắn pháo hoa tại 17 điểm, gồm 4 điểm tầm cao, 13 điểm tầm thấp.
Chi tiết 33 điểm bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Bính Ngọ tại Hà Nội
Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 33 điểm với 34 trận địa trên toàn thành phố, hứa hẹn mang đến không khí chào năm mới rực rỡ, sôi động cho người dân và du khách.
Thống kê cơ cấu 864 người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI
Trong số 864 người ứng cử, có 392 người là nữ, chiếm 45,37%; 188 người dân tộc thiểu số, chiếm 21,76%; 65 người ngoài đảng, chiếm tỷ lệ 7,52%...
864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI
Hội đồng Bầu cử Quốc gia quyết nghị công bố danh sách 864 người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại 182 đơn vị bầu cử trong cả nước để bầu 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI.
Các món ăn đặc trưng trong mâm cỗ Tết của người Việt
Mâm cỗ Tết miền Bắc hài hòa giữa những món nước và món khô, giữa thịt và rau; mâm cỗ Tết miền Trung cầu kỳ và tỉ mỉ, còn mâm cỗ Tết miền Nam tuy chế biến đơn giản nhưng cực kỳ ngon miệng.
Quy định riêng về chế độ làm việc cho giáo viên giáo dục thường xuyên
Thông tư số 04/2026/TT-BGDĐT được ban hành nhằm đáp ứng đặc thù hoạt động của hệ thống giáo dục thường xuyên và cụ thể hóa Luật Nhà giáo.
9 công ty Việt vào top 500 công ty tốt nhất châu Á-Thái Bình Dương 2026
Việt Nam có 9 đại diện vào top 500 công ty tốt nhất châu Á-TBD gồm Vingroup, FPT, Ngân hàng BIDV, Vinhomes, FPT Digital Retail, Masan Group, VietinBank, Vietnam Airlines, Hoàng Anh Gia Lai Group.
Danh mục 35 bệnh nghề nghiệp được hưởng Bảo hiểm xã hội
Thông tư 60/2025/TT-BYT của Bộ Y tế quy định chi tiết về danh mục các bệnh nghề nghiệp được hưởng BHXH và hướng dẫn chẩn đoán, giám định mức suy giảm khả năng lao động của người bệnh.
Đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên đường cao tốc
Khi lái xe trên cao tốc, tài xế cần lưu ý một số quy tắc an toàn để giảm thiểu tối đa nguy cơ tai nạn, đảm bảo an toàn cho chính bản thân cũng như cho những xe khác.
Hà Nội miễn vé xe buýt và đường sắt đô thị trong dịp Tết Nguyên đán 2026
Từ ngày 14 đến hết 22/2, thành phố Hà Nội miễn tiền vé sử dụng phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá phục vụ nhân dân và du khách trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Một số phong tục truyền thống trong dịp Tết Nguyên đán của người Việt
Trải qua chiều dài lịch sử, các phong tục tập quán của người Việt trong dịp Tết cổ truyền vẫn được lưu giữ từ đời này qua đời khác.
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026: Trải nghiệm không gian thư pháp, di sản, hội họa
Hội chữ Xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ mang ý nghĩa tôn vinh truyền thống hiếu học của dân tộc mà còn khuyến khích tinh thần học tập nghiêm túc, sáng tạo, đúng với cốt lõi giá trị của người Việt.
Lịch vận hành chi tiết 2 tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội trong dịp Tết
Dịp Tết Bính Tý 2026, lịch vận hành tuyến đường sắt đô thị 2A Cát Linh-Hà Đông và 3.1 Nhổn-ga Hà Nội có sự điều chỉnh so với những ngày thường.
Xu hướng Ngày Valentine 2026
Xu hướng Valentine năm 2026 không chỉ xoay quanh việc ăn uống và mua sắm mà hướng tới việc tạo ra những ấn tượng, những kỷ niệm thực sự đáng nhớ.
Dự báo thời tiết khu vực Hà Nội dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, thời tiết Hà Nội dip Tết Bính Ngọ 2026 khá thuận lợi để người dân và du khách mua sắm, du Xuân.
Hội chợ Mùa Xuân 2026 qua các con số
Theo ước tính của Ban Tổ chức, hội chợ đã có trên 500.000 lượt người tới tham quan và tổng doanh thu bán hàng tại hội chợ ước đạt trên 300 tỷ đồng.
Nhận định thời tiết cả nước dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, dự báo thời tiết cả nước dịp Tết Bính Ngọ 2026 khá thuận lợi để người dân và du khách mua sắm, du Xuân.
Nhà ngục Kon Tum - Di tích Quốc gia Đặc biệt
Di tích lịch sử Nhà ngục Kon Tum (Quảng Ngãi) - nơi lưu lại dấu ấn của cuộc đấu tranh chống thực dân Pháp đã được công nhận là Di tích Quốc gia Đặc biệt.