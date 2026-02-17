Thiêng liêng ngày đầu năm: Người Sài Gòn tìm về chốn xưa chùa Minh Đạo

Trong đầu năm mới, ngày mùng một Tết, giữa lòng thành phố hoa lệ, dòng người vẫn lặng lẽ tìm về những ngôi chùa quen thuộc. Họ mang theo không chỉ ước nguyện cho một năm mới an lành, mà còn cả một nét văn hóa đặc trưng của người Sài Gòn: đi lễ đầu năm nhẹ nhàng, thanh thản, không chen lấn hay cầu xin vật chất, mà chỉ đơn giản là tìm lại sự bình yên trong tâm hồn.

Khác với câu chuyện xếp hàng dài trước các đền, phủ hay cảnh người người chen chân nhét tiền lẻ vào tay tượng ở nhiều nơi, người dân Thành phố Hồ Chí Minh đi lễ chùa đầu năm với một phong thái rất riêng. Họ chọn những ngôi chùa có không gian tĩnh tại, đến từ rất sớm, ăn mặc chỉnh tề và xem việc lễ chùa như một cách để bắt đầu năm mới bằng sự nhẹ nhõm, buông bỏ những muộn phiền của năm cũ.

Tọa lạc trên đường Kỳ Đồng, con phố nhỏ yên tĩnh giữa lòng thành phố sầm uất, chùa Minh Đạo không ồn ào, không rộn rã tiếng cầu xin. Được thành lập từ năm 1964, ngôi chùa đã trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và nhiều đời trụ trì . Hiện nay, Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – là viện chủ, và Đại đức Thích Minh Ân đảm nhiệm vai trò trụ trì từ năm 2019 . Những ngày đầu năm mới, ngôi chùa đón hàng trăm Phật tử và người dân về thăm viếng. Điều đặc biệt là dòng người đến đây luôn giữ được sự trật tự, thành kính.

Chùa Minh Đạo toạ lạc trên đường Kỳ Đồng, được thành lập từ năm 1964, trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và nhiều đời trụ trì nhưng vẫn giữ nét cổ kính. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chia sẻ trong sáng mùng Một Tết Bính Ngọ, bà Nguyễn Thị Thanh, ngụ phường Xuân Hoà, 68 tuổi thành kính nói: "Tôi ở gần đây nên ngày nào cũng qua chùa, nhưng ngày đầu năm thì khác lắm. Không khí thanh tịnh khiến lòng mình nhẹ nhàng. Tôi chỉ ước cho con cháu mạnh khỏe, bình an, chứ không cầu xin gì nhiều. Người Sài Gòn mình đi chùa đầu năm là để lấy lại thăng bằng sau một năm bộn bề, chứ không phải để xin lộc theo kiểu 'xin gì được nấy' đâu".

Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo chụp hình với các phật tử dịp Tết Bính Ngọ 2026. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Chính cái chất lịch sử trầm mặc ấy đã tạo nên sức hút cho chùa Minh Đạo. Bên cạnh đó, điều làm nên nét đặc biệt của chùa Minh Đạo trong những ngày xuân còn nằm ở những hoạt động thiện nguyện đầy ý nghĩa.

Trao đổi với phóng viên, Đại đức Thích Minh Ân, trụ trì chùa Minh Đạo, chia sẻ: "Tinh thần từ bi của đạo Phật không chỉ dừng lại ở việc thực hành giáo pháp mà còn được thể hiện qua hành động cụ thể, đó là sẻ chia khó khăn với những người xung quanh. Một mùa xuân ý nghĩa không chỉ đến từ sự đủ đầy vật chất, mà còn từ những giá trị tinh thần, sự đoàn kết và yêu thương. Thực hiện thông tư của Trung ương Giáo hội, chúng tôi đồng hành cùng chính quyền tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện, để góp phần lan tỏa thông điệp 'phụng sự chúng sinh là cúng dàng chư Phật'."

Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn – Phó Pháp chủ Hội đồng Chứng minh, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam – là viện chủ, chùa Minh Đạo. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Trong làn khói trầm lan tỏa giữa sân chùa Minh Đạo, những gương mặt trầm lắng, những bước chân nhẹ nhàng của người dân Sài Gòn trong ngày đầu năm như vẽ nên một bức tranh xuân rất riêng. Đó không phải là bức tranh lộng lẫy với những lễ vật cầu kỳ, mà là bức tranh thủy mặc với những nét chấm phá đầy thiền vị.

Phật tử Thành phố Hồ Chí Minh hoan hỷ đón nhận bao thư lì xì và tình cảm trân quý từ Viện chủ và trụ trì Chùa Minh Đạo trong ngày mùng một Tết năm Bính Ngọ. (Ảnh: Khánh Ly/Vietnam+)

Đi lễ chùa đầu năm ở Sài Gòn, do đó, đã trở thành một nét văn hóa thanh lịch, nơi người ta đi tìm sự an yên giữa bộn bề lo toan, để rồi sau đó vững vàng bước vào một năm mới với một tâm thế nhẹ tênh./.