Tháng "mất tích" của Nhật Bản: Khi nước Nhật từ bỏ Tết âm lịch

Trong nhiều thế kỷ, Nhật Bản đón năm mới theo lịch âm, nhưng ngày nay, Tết Nguyên Đán chỉ còn tồn tại ở một số vùng miền sau sự thay đổi chính trị trong quá trình hiện đại hóa nhanh chóng của Nhật Bản.

Tết Nguyên Đán là một trong những lễ hội quan trọng nhất hàng năm ở châu Á, quy tụ các gia đình sum họp, cùng nhau ăn uống và cầu nguyện tổ tiên.

Trong khi nó vẫn giữ vị trí trung tâm ở các quốc gia như Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam, Malaysia và Singapore, thì vị trí của nó trong lịch của Nhật Bản phần lớn đã biến mất.

Lịch âm bị bãi bỏ theo luật

Năm 1873, chính phủ Minh Trị chính thức áp dụng lịch dương và bãi bỏ lịch âm theo luật.

Giáo sư danh dự Hirochika Nakamaki, chuyên gia về văn hóa lịch, cho biết việc chuyển sang lịch mới vào đầu thời kỳ Minh Trị là theo xu hướng rộng lớn hơn của cái gọi là "văn minh và khai sáng."

Ông nói thêm rằng sự thay đổi này tượng trưng cho quyết tâm của Nhật Bản trong việc định vị lại vị thế quốc tế.

"Chính phủ Minh Trị theo đuổi các chính sách nhằm bắt kịp và vượt qua phương Tây.

"Về mặt ngoại giao và trong nước, việc áp dụng văn minh phương Tây phản ánh hệ tư tưởng được gọi là datsu-A nyū-Ō - rời bỏ châu Á và tiến vào châu Âu. Cải cách lịch có thể được xem như một biểu hiện mang tính biểu tượng của sự chuyển dịch này," ông nói.

"Tháng bị mất" của Nhật Bản

Quá trình chuyển đổi diễn ra đột ngột. Vào ngày 3/12/1872, theo lịch cũ, chính phủ tuyên bố rằng lịch sẽ dịch chuyển lên ngày 1/1/1873.

Gần 27 ngày biến mất chỉ sau một đêm, tạo ra cái thường được gọi là "tháng bị mất" của Nhật Bản.

Giáo sư Nakamaki cho biết những người có sinh kế phụ thuộc vào chu kỳ tự nhiên cảm nhận được tác động mạnh mẽ nhất.

"Đối với nông nghiệp, chu kỳ theo mùa đã bị gián đoạn." Các cộng đồng ngư dân có mối liên hệ mật thiết với thủy triều và chu kỳ mặt trăng. Vì người dân đã quen sống theo nhịp điệu của mặt trăng, nên việc chuyển đổi ngay lập tức sang lịch mới rất khó khăn.

Do đó, việc áp dụng lịch mới rất khác nhau.

Sự chuyển đổi không đồng đều đó được phản ánh trong một cuộc khảo sát toàn quốc được thực hiện vào năm 1889.

Cuộc khảo sát cho thấy các trung tâm đô thị và các thể chế nhà nước — bao gồm công chức, quân đội, trường học và ngân hàng — thích nghi nhanh hơn, trong khi các cộng đồng nông thôn và ven biển tiếp tục dựa vào hệ thống cũ.

Ở nhiều vùng, lịch cũ và lịch mới được sử dụng song song. Ở những nơi cả hai hệ thống cùng tồn tại, chúng đảm nhận những vai trò khác nhau.

Tết Dương lịch trở thành dấu mốc công cộng, được định hình bởi các nghi lễ chính thức và các sự kiện cộng đồng, trong khi Tết Âm lịch thường được giữ gìn như một lễ kỷ niệm yên tĩnh hơn, tập trung vào gia đình.

Lịch cũ đã bị bãi bỏ theo luật, nhưng trên thực tế nó vẫn tiếp tục được sử dụng.

Mắc kẹt giữa lịch âm và lịch dương, các cộng đồng đã áp dụng một sự thỏa hiệp thực tế, tổ chức các lễ hội muộn hơn khoảng một tháng để phù hợp với các mùa.

Nhiều sự điều chỉnh đó vẫn còn tồn tại đến ngày nay, bao gồm các lễ hội lớn như lễ hội Kyoto. Lễ hội Gion Matsuri và lễ hội Tenjin Matsuri ở Osaka.

Khung cảnh nhộn nhịp của một lối vào khu phố người Hoa tại Yokohama (Nhật Bản). (Ảnh: Xuân Giao/TTXVN)

Nơi nhịp điệu mặt trăng vẫn tồn tại

Trong khi Tết Nguyên đán dần phai nhạt trên toàn quốc, các yếu tố của nó vẫn tồn tại ở một số nơi như Okinawa và Amami Ōshima - một phần của quần đảo Amami thuộc tỉnh Kagoshima - những vùng đất trong lịch sử từng là một phần của Vương quốc Ryukyu.

Kumiko Ho, sinh ra và lớn lên ở thành phố Itoman, Okinawa, cho biết gia đình cô không hề ăn mừng Tết Dương lịch.

"Không có lễ kỷ niệm thực sự nào cho ngày / 1." Chúng ta có thể xem các chương trình truyền hình đón năm mới và nói "Chúc mừng năm mới," nhưng cảm giác thực sự "năm mới đã đến" là vào dịp Tết Nguyên đán."

Tại cảng cá Itoman, các thuyền treo cờ vào ngày âm lịch để cầu mong một vụ đánh bắt bội thu, thu hút du khách, cô nói.

Không giống như các lễ hội Tết Nguyên đán ở những nơi khác tại châu Á, lễ hội ở Okinawa diễn ra khá giản dị.

"Vào dịp Tết Nguyên đán, mọi người cùng nhau chuẩn bị những món ăn đặc biệt cho ngày lễ. Các gia đình làm những món ăn mừng được đóng gói trong hộp ojū, cùng với các món ăn như nakami-jiru (một loại súp nấu từ nội tạng lợn) và taamu dengaku (khoai môn ngọt). Sau đó, chúng tôi đến thăm họ hàng, kể cả những người ở xa, vì vậy cảm giác như một cuộc hội ngộ chỉ diễn ra một lần trong năm," bà Ho giải thích.

Ở Okinawa, hầu hết các sự kiện truyền thống, bao gồm cả lễ Bon và các lễ hội viếng mộ như Shīmī, đều tiếp tục tuân theo lịch âm, tạo nên một nhịp sống khác biệt so với phần còn lại của Nhật Bản.

Một nhịp sống tương tự cũng có thể được tìm thấy ở một số vùng của Amami.

Yukino Matsumoto, người sinh ra và lớn lên ở Amami Ōshima và hiện đang sống ở Sydney, nhớ lại việc đón cả hai loại lịch khi còn nhỏ.

"Cho đến khi tôi học lớp ba hoặc lớp bốn, chúng tôi đều đón cả hai ngày Tết. Nhưng sau khi bà tôi qua đời, chúng tôi chỉ đón Tết vào ngày 1/1 dương lịch.

"Ở Amami Ōshima, Tết Nguyên đán không được đón theo kiểu như ở đất liền, mà bằng một món ăn truyền thống gọi là sangon. Ban đầu được chuẩn bị cho Tết Nguyên đán, món ăn này dần chuyển sang ngày 1/1 dương lịch khi lịch Gregorian được thiết lập. Hồi đó, trong gia đình chúng tôi, sangon được chuẩn bị cho cả hai năm mới."

Món ăn này tượng trưng cho những lời chúc sức khỏe tốt, thịnh vượng và tình cảm gia đình bền chặt, và được chia sẻ trong những lần thăm gia đình dịp Tết, bà Matsumoto nói.

Các sự kiện thường niên khác như Bon, Lễ hội Sao và Ngày của Bé gái vẫn tiếp tục theo lịch âm, bà nói thêm.

"Đối với Ngày của Bé gái, chúng tôi bắt đầu trưng bày búp bê hina vào ngày 3 tháng 3 theo lịch mới. Nhưng chúng tôi để chúng ở đó cho đến ngày âm lịch, tổ chức lễ hội vào lúc đó, và chỉ sau đó mới cất chúng đi”./.

