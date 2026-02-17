Ngày mùng 1 đặc biệt của quân và dân trên đặc khu Trường Sa

Ngày Mùng 1 Tết đầu năm mới Bính Ngọ 2026 trên đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa thật đặc biệt. Đó là việc quân và dân trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm và cùng tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ.

Từ sáng sớm, ở các đảo thuộc đặc khu Trường Sa có nắng nhẹ, người dân cùng các lực lượng quân đội trên các đảo tham gia lễ chào cờ đầu năm.

Dưới cột mốc chủ quyền, các lực lượng quân đội và nhân dân cùng nhau ôn lại truyền thống anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam và Hải quân nhân dân Việt Nam, luôn quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc trong mọi tình huống.

Thiếu tá Lê Văn Anh xúc động cho biết đón Tết cổ truyền ở đảo Trường Sa là một vinh dự lớn với anh. Dù điều kiện thời tiết khắc nghiệt, nhiều nhiệm vụ đan xen, song tinh thần của bộ đội nơi đầu sóng, ngọn gió luôn vững vàng, lạc quan, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và Quân ủy Trung ương.

Từ nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc, những chiến sỹ hải quân hứa hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của đồng bào, chiến sỹ cả nước, góp phần cùng đất liền đón một mùa Xuân mới vui tươi.

Ngay sau lễ chào cờ, các đơn vị hải quân tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, thể thao với không khí sôi nổi…, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sỹ tham gia và cổ vũ. Tiếng cười nói rộn ràng hòa cùng tiếng sóng biển tạo nên bức tranh sinh động, ấm áp tình đồng chí, đồng đội.

Theo Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, dù điều kiện ở đảo còn nhiều khó khăn, nhưng đơn vị luôn nỗ lực bảo đảm để quân và dân trên đảo được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Việc chăm lo đời sống tinh thần cho bộ đội và nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần củng cố ý chí và quyết tâm bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Thông qua các hoạt động chào cờ và vui chơi đầu năm, đơn vị tiếp tục giáo dục, nâng cao nhận thức chính trị, bồi dưỡng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ; đồng thời chăm lo đời sống tinh thần, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, đoàn kết, gắn bó trong đơn vị.

Đây cũng là dịp để mỗi cán bộ, chiến sỹ xác định rõ trách nhiệm, xây dựng động cơ phấn đấu đúng đắn, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Mùa Xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân trên đảo. Ở các đảo, doanh trại được chỉnh trang sạch đẹp, những dãy nhà được trang trí bằng cờ hoa và câu đối đỏ.

Trang trí Tết ở Trường Sa Xuân Bính Ngọ 2026. (Ảnh: TTXVN phát)

Những chậu quất, chậu hoa được đặt trước cửa phòng làm việc, tạo nên khung cảnh ngày Tết. Giữa nắng gió biển khơi, những cành mai vàng nở rực trở thành điểm nhấn đặc biệt.

Phía xa xa, trong khu nhà văn hóa, báo Xuân được trang trí ngay ngắn. Những bản nhạc mừng Xuân vang lên từ chiếc loa nhỏ làm cho không gian thêm rộn ràng. Không khí Tết hiện diện trong từng góc nhỏ trên đảo.

Các hộ dân sinh sống trên đảo sau lễ chào cờ đầu năm ngoài tham gia các hoạt động vui chơi ở đảo còn đi thăm, chúc Tết lẫn nhau.

Chị Lê Thị Hương Trâm, hộ dân sinh sống trên đảo Trường Sa bày tỏ, Tết ở đảo ai cũng phấn khởi. Tết tuy giản dị nhưng rất đầm ấm. Ở nơi đầu sóng, mùa Xuân không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới mà còn là biểu tượng của ý chí và niềm tin. Quân và dân trên đảo vẫn ngày đêm bám biển, giữ vững chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Ở đảo Sinh Tồn Đông, Thiếu tá Phùng Văn Phát với nhiều năm đón Tết xa nhà rất trân trọng khoảnh khắc thiêng liêng giao thời năm mới của đất trời nơi tiền tiêu Tổ quốc. Từ vùng đảo xa xôi, anh chúc người thân trong gia đình năm mới mạnh khỏe, vui vẻ, hạnh phúc; chúc cho tập thể, cán bộ, chiến sỹ hải quân một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và đón Xuân vui vẻ, đầm ấm, luôn vững vàng tay súng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Mùa Xuân này, quân và dân đặc khu Trường Sa gửi gắm người dân đất liền những nụ cười, sự bình yên của biển đảo, đó tinh thần vững vàng, lạc quan của người lính biển nơi tuyến đầu Tổ quốc./.

Tết này, nhớ Trường Sa Khi xuân chạm ngõ phố phường, Trường Sa trở về trong ký ức bằng nhịp sống lặng thầm, bền bỉ của những người lính đang ngày đêm giữ gìn biển trời thiêng liêng của Tổ quốc.