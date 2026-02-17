Trong văn hóa Việt Nam, con ngựa biểu tượng cho sự bền bỉ, tốc độ và những bước tiến vượt bậc. Nhìn lại dòng thời gian, những năm Ngọ (năm con ngựa) thường gắn liền với các cột mốc mang tính bước ngoặt, từ công cuộc chống ngoại xâm đến những cải cách đổi mới đất nước.

Cùng điểm lại một số năm Ngọ đáng nhớ trong lịch sử dân tộc Việt Nam.

Năm Canh Ngọ (550): Triệu Quang Phục giành lại quyền tự chủ đất nước

Từ sau khi Nhà nước Vạn Xuân được thành lập, chính quyền phong kiến phương Bắc không ngừng tìm cách đánh phá để thống trị nước ta.

Năm 550, vua nhà Lương cho Trần Bá Tiên giữ chức Thứ sử Giao Châu, tiếp tục đàn áp dân ta. Nhưng do trong nước có loạn Hầu Cảnh (548-552), vua Lương phải gọi gấp Trần Bá Tiên đem quân về ứng cứu.

Ở Giao Châu chỉ còn Dương Sàn chỉ huy quân sỹ đương đầu với Triệu Việt Vương. Nhân cơ hội ấy, tháng Giêng năm Canh Ngọ 550, Triệu Quang Phục đem quân phản công, giết Dương Sàn, lấy được thành Long Biên và giành lại quyền tự chủ trên toàn đất nước.

Năm Bính Ngọ (766): Khởi nghĩa Phùng Hưng: Năm 766, Phùng Hưng, người quận Đường Lâm (nay thuộc Sơn Tây, Hà Nội) do căm ghét chính sách thống trị của quan lại nhà Đường và nhân lòng căm phẫn của nhân dân, Phùng Hưng đã phát động một cuộc khởi nghĩa lớn chống chính quyền đô hộ nhà Đường.

Phùng Hưng đem quân vây đánh thành Tống Bình (Hà Nội). Do quân lính chết nhiều, Cao Chính Bình (viên quan nhà Đường đô hộ nước ta) phải vào cố thủ trong thành, lo sợ phát ốm rồi chết. Phùng Hưng chiếm lĩnh thành trì và coi việc chính sự đất nước.

Khi mất (năm 791), Phùng Hưng được nhân dân lập đền thờ và tôn là Bố Cái Đại Vương để ghi nhớ công lao đánh giặc cứu dân.

Năm Giáp Ngọ (1054): Nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt.

Ngày mồng 1/10 năm Giáp Ngọ 1054, Vua Lý Thái Tông mất, Thái tử Nhật Tôn lên ngôi kế vị, (tức Lý Thánh Tông). Vua Lý Thánh Tông cho đổi tên nước là Đại Việt (tên trước là Đại Cồ Việt).

Năm Mậu Ngọ (1078): Lý Thường Kiệt đại thắng quân Tống trên sông Như Nguyệt. Bài thơ “Nam quốc Sơn Hà" của Lý Thường Kiệt - bản tuyên ngôn độc lập đầu tiên của nước ta - ra đời.

Năm Mậu Ngọ (1258): Quân dân Đại Việt chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất, quét sạch 30 vạn quân xâm lược ra khỏi đất nước.

Năm Nhâm Ngọ (1282): Vua Trần Thái Tông mở Hội nghị Bình Than, tại Nam Sách, Hải Dương bàn kế hoạch chống quân xâm lược Nguyên Mông lần thứ hai.

Năm Bính Ngọ (1426): Chiến thắng Tốt Động-Chúc Động, một chiến thắng vang dội của nghĩa quân Lam Sơn trong cuộc khởi nghĩa chống quân Minh (1418-1428) do Lê Lợi lãnh đạo.

Năm Bính Ngọ (1786): Khởi nghĩa Tây Sơn thắng lợi, Nguyễn Huệ - Anh hùng áo vải đất Tây Sơn đã đập tan các chế độ phong kiến, thống nhất toàn bộ đất nước.

Năm Canh Ngọ (1930): Nhân dân cả nước đứng lên làm cách mạng mà đỉnh cao là phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh (1930-1931).

Từ ngày 6/1 -7/2/1930, Hội nghị hợp nhất các tổ chức Cộng sản, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam họp ở Hong Kong (Trung Quốc) dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt cho Quốc tế Cộng sản. Hội nghị hợp nhất có ý nghĩa như là một Đại hội thành lập Đảng. (Ảnh: TTXVN phát)

Đặc biệt, ngày 3/2/1930 (mồng 5 Tết Canh Ngọ), đồng chí Nguyễn Ái Quốc thay mặt Quốc tế Cộng sản, tổ chức Hội nghị hợp nhất Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn, thành một Đảng duy nhất, lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời mở ra một bước ngoặt lịch sử đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Năm Nhâm Ngọ (1942): Chủ tịch Hồ Chí Minh viết tập thơ “Nhật ký trong tù” bằng chữ Hán trong 14 tháng, khi bị chính quyền Tưởng Giới Thạch giam giữ trong các nhà lao thuộc tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Hình ảnh Lá cờ “Quyết chiến - Quyết thắng” tung bay trên nóc hầm Tướng De Castries, chiều 7/5/1954 là hình ảnh biểu tượng của Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. (Ảnh: Triệu Đại/TTXVN)

Năm Giáp Ngọ (1954): Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Chiến thắng Điện Biên Phủ là “cột mốc vàng” của lịch sử dân tộc Việt Nam, là niềm tự hào của dân tộc và phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới./.

