Xuân Bính Ngọ 2026: Gắn kết cộng đồng người Việt tại Séc

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đại sứ Dương Hoài Nam cùng tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc và đại diện lãnh đạo cộng đồng người Việt đã tới thăm, chúc Tết bà con tại Trung tâm Thương mại Sapa (Prague) - nơi được xem như “thủ phủ” của người Việt trên đất Séc.

Giữa tiết trời châu Âu giá lạnh những ngày cuối năm, không gian Sapa bỗng trở nên ấm áp lạ thường bởi sắc đỏ câu đối, đèn lồng và những gian hàng ngập tràn hương vị Tết quê hương. Đúng ngày 30 Tết, đoàn đã tới dâng hương tại chùa Vĩnh Nghiêm trong khuôn viên trung tâm.

Trong làn khói trầm nghi ngút, tiếng chuông chùa ngân vang giữa lòng Praha, mọi người thành kính cầu mong quốc thái dân an, quê hương thịnh vượng, cộng đồng người Việt tại Séc và châu Âu đoàn kết, bình an, làm ăn thuận lợi trong năm mới.

Theo phóng viên TTXVN tại Cộng hòa Séc, phát biểu tại buổi gặp gỡ, Đại sứ Dương Hoài Nam bày tỏ niềm xúc động khi giữa trời Âu xa xôi vẫn hiện hữu một không gian đậm hồn Việt như chùa Vĩnh Nghiêm - điểm tựa tinh thần cho bà con mỗi dịp lễ Tết.

Theo Đại sứ, Tết cổ truyền không chỉ là thời khắc chuyển giao năm mới, mà còn là dịp để mỗi người Việt, dù ở bất cứ nơi đâu, hướng về cội nguồn, gìn giữ phong tục tập quán và truyền lại cho thế hệ trẻ niềm tự hào về bản sắc dân tộc.

Rời chốn cửa thiền, đoàn đã thăm hỏi, chúc Tết các tiểu thương tại Trung tâm Sapa. Không khí mua sắm những ngày giáp Tết diễn ra nhộn nhịp, rộn ràng. Bánh chưng xanh, giò chả, nem rán, mứt Tết, dưa hành, hương trầm, hoa quả và các vật phẩm cúng gia tiên được bày biện đầy đủ, gợi nhớ hình ảnh những phiên chợ Tết thân quen nơi quê nhà. Nhiều gia đình tranh thủ sắm sửa, chuẩn bị mâm cỗ tất niên, cùng nhau quây quần đón khoảnh khắc giao thừa thiêng liêng.

Chứng kiến cảnh bà con tất bật mà rạng rỡ, Đại sứ bày tỏ niềm vui và tự hào trước sự đoàn kết, chăm chỉ và phát triển của cộng đồng người Việt tại Séc. Dù năm qua thế giới còn nhiều biến động, khó khăn do xung đột, thiên tai và bất ổn kinh tế, bà con vẫn kiên cường, nỗ lực làm ăn, giữ vững niềm tin vào tương lai.

Đại sứ Dương Hoài Nam và đại diện lãnh đạo cộng đồng người Việt lễ tại Chùa Vĩnh Nghiêm, Prague, Séc. (Ảnh Việt Thắng/TTXVN)

Ông Hoàng Đình Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam tại châu Âu, cho biết hoạt động dâng hương cuối năm và chúc Tết bà con tại Sapa đã trở thành nét đẹp truyền thống hằng năm của cộng đồng. Đây không chỉ là dịp cầu mong một năm mới suôn sẻ, hanh thông mà còn thể hiện sự gắn bó bền chặt giữa cộng đồng với quê hương, với các cơ quan đại diện ngoại giao.

Chuyến thăm và chúc Tết của Đại sứ quán vì thế mang ý nghĩa sâu sắc hơn một nghi thức ngoại giao thường niên. Đó là sự sẻ chia trong thời khắc thiêng liêng của dân tộc, là lời động viên ấm áp gửi tới từng gia đình xa xứ, tiếp thêm niềm tin và động lực để bà con tiếp tục hội nhập tốt với xã hội sở tại, đồng thời giữ gìn tiếng Việt, phong tục và truyền thống cho thế hệ mai sau.

Giữa trời Âu se lạnh, không gian Tết Việt tại Trung tâm Sapa với mái chùa linh thiêng, với những gian hàng rực rỡ sắc xuân và tiếng chúc tụng rộn ràng đã trở thành điểm hẹn của tình quê.

Ở nơi ấy, hình ảnh người Việt cần cù, nghĩa tình và thủy chung với cội nguồn tiếp tục được lan tỏa, để mỗi mùa Xuân đi qua, tình yêu quê hương trong lòng người Việt xa xứ lại thêm sâu đậm, bền chặt hơn./.

