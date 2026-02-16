Đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B thông suốt sau hai ngày liên tục ùn tắc

Ngày 16/2 (29 Tết), tuyến đèo Đại Ninh thuộc Quốc lộ 28B (đoạn qua xã Phan Sơn, Lâm Đồng) đã thông suốt trở lại sau hai ngày liên tục bị ùn tắc giao thông kéo dài, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông hướng Đà Lạt đi cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây và ngược lại.

Theo đó, từ sáng 16/2, đoạn đường đang thi công gần chân đèo Đại Ninh (thuộc xã Phan Sơn) đã được đơn vị thi công sửa chữa, lu lèn bề mặt đá cấp phối để các phương tiện di chuyển dễ dàng hơn.

Đến trưa cùng ngày, hàng chục phương tiện cơ giới và công nhân được huy động đã cơ bản hoàn thành công tác khắc phục cải tạo mặt đường, phục vụ nhu cầu di chuyển của các phương tiện giao thông.

Hiện các phương tiện có thể di chuyển dễ dàng qua đoạn đường đèo Đại Ninh, giúp tuyến Quốc lộ 28B thông suốt trở lại sau 2 ngày xảy ra ùn tắc kéo dài hàng km.

Trước đó, liên tục trong ngày 14 và 15/2 (27, 28 Tết), do lưu lượng xe ô tô di chuyển quá đông, đặc biệt tại vị trí gần chân đèo Đại Ninh trên Quốc lộ 28B đang được nâng cấp sửa chữa đã bị ách tắc nghiêm trọng.

Nguyên nhân là do mặt đường tại vị trí Km40+500 - Km41+200 của Quốc lộ 28B đang được thi công mặt đường đá cấp phối, chưa lu lèn kỹ đã bị bong bật, tạo thành ổ gà gây khó khăn cho các phương tiện di chuyển.

Ngay sau đó, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục sự cố để các phương tiện lưu thông được an toàn, thuận lợi, đặc biệt trong giai đoạn Tết Nguyên đán như hiện nay.

Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng cũng đề nghị Ban Quản lý dự án 5 (chủ đầu tư Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B) khẩn trương chỉ đạo tư vấn giám sát, đơn vị thi công triển khai ngay các giải pháp khắc phục, xử lý đoạn tuyến hư hỏng nêu trên hoàn thành trong ngày 16/2.

Đồng thời đề nghị Ban Quản lý dự án 5 bố trí nhân sự trực và điều tiết giao thông 24/7 tại khu vực này và các vị trí khác chưa thi công hoàn thành để kịp thời xử lý khi có sự cố xảy ra.

Dự án cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 28B nối Đà Lạt-Phan Thiết (Lâm Đồng) và kết nối với cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây có tổng mức đầu tư hơn 1.400 tỷ đồng với tổng chiều dài 68km.

Dự án nhằm giảm tải cho tuyến Quốc lộ 20 (nối Đà Lạt - Thành phố Hồ Chí Minh), đồng thời kết nối vùng trọng điểm du lịch biển Mũi Né và phố hoa Đà Lạt.

Sau thời gian bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của công tác giải phóng mặt bằng, đến nay dự án đã hoàn thiện được trên 90%.

Riêng tuyến đèo Đại Ninh hiện chỉ còn thi công 2 cầu cạn cải tuyến và một vị trí mở rộng, nâng cấp mặt đường gần chân đèo Đại Ninh.

Dịp cuối tháng Chạp Âm lịch, các đơn vị thi công vẫn tăng tốc hoàn thiện các hạng mục cuối cùng để đưa Dự án về đích vào tháng 3/2026./.

Lâm Đồng: Khắc phục xong sạt lở đèo Đại Ninh, Quốc lộ 28B đã thông trở lại Trước đó, tại km 48, quốc lộ 28B đoạn qua đèo Đại Ninh thuộc xã Phan Sơn (Lâm Đồng) xảy ra sạt lở với chiều dài khoảng 80m, một khối lượng lớn đất, đá tràn xuống mặt đường gây ách tắc giao thông.