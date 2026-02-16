Cảnh sát giao thông đo tốc độ 24/24 giờ trên cao tốc TP Hồ Chí Minh-Vân Phong

Cục Cảnh sát giao thông cho biết, những ngày qua, lượng người từ Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai… về các tỉnh miền Trung ăn Tết, lưu thông trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành-Dầu Giây-Phan Thiết-Vĩnh Hảo – Cam Lâm-Nha Trang-Vân Phong tăng cao.

Đây là mạch máu giao thông quan trọng, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển, kết nối giao thương ba miền Bắc-Trung-Nam và giảm áp lực giao thông trên tuyến Quốc lộ 1A. Tuyến cao tốc này dài hơn 400 km, đang được khai thác với tốc độ tối đa cho phép 90 km/h.

Thống kê cho thấy, từ ngày 9-11/2, có 231.783 lượt phương tiện vào tuyến và 259.419 lượt ra tuyến. So với cùng kỳ năm 2025, tăng 37.026 lượt vào và 32.866 lượt ra.

Nhưng đến ngày 14/2, lưu lượng phương tiện đã lên 144.434 lượt vào tuyến và 143.108 lượt ra tuyến, tăng so với cùng kỳ năm trước 17.001 lượt vào và 24.841 lượt ra.

Trước tình hình lưu lượng phương tiện tăng cao, nhiều xe khách chạy xuyên tuyến, không quay đầu đón khách, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 6 (Đội 6), Cục Cảnh sát giao thông đã tăng cường lực lượng, tổ chức đo tốc độ 24/24 giờ theo cả hai chiều đường và liên tục thay đổi vị trí kiểm soát trên tuyến. Trọng tâm kiểm tra là các phương tiện kinh doanh vận tải hành khách.

Trong ngày 15/2, đơn vị đã phát hiện gần 50 trường hợp xe khách vi phạm tốc độ. Trong đó có 12 trường hợp vi phạm từ 5 km/h đến dưới 10 km/h; 29 trường hợp vi phạm từ 10 km/h đến 20 km/h; 4 trường hợp vi phạm từ 20 km/h đến 35 km/h. Tổng số tiền xử phạt là 183,8 triệu đồng.

Theo đại diện Đội 6, hành vi vi phạm tốc độ không chỉ là sự coi thường pháp luật mà còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng hành khách và người tham gia giao thông xung quanh.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến cáo người tham gia giao thông trên đường cao tốc tuân thủ nghiêm biển báo, làm chủ tốc độ và giữ khoảng cách an toàn. Tuyệt đối không chạy quá tốc độ để “ép vòng” đón khách.

Các doanh nghiệp vận tải cần tăng cường giám sát qua hệ thống giám sát hành trình (GPS), đồng thời áp dụng chế tài nội bộ nghiêm khắc đối với tài xế vi phạm nhằm bảo đảm an toàn cho hành khách.

“Toàn tuyến hiện đã được phủ kín hệ thống camera phạt nguội của Cục Cảnh sát giao thông; việc không thấy lực lượng chức năng không đồng nghĩa với việc không bị xử lý. Mọi hành vi vi phạm đều được ghi hình và xử lý theo quy định,” đại diện Đội 6 khẳng định./.

Hà Nội: Giao thông cơ bản thông suốt, an toàn trong ngày thứ 2 kỳ nghỉ Tết Cảnh sát giao thông Hà Nội chủ động triển khai phương án ứng trực, phân luồng điều tiết, phòng ngừa ùn tắc, xử lý vi phạm, đảm bảo trật tự giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.