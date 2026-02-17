Độc đáo phong tục đốt lửa trại đêm giao thừa đón năm mới ở xứ Nghệ

Đêm giao thừa - thời khắc chuyển giao năm cũ đón năm mới Bính Ngọ 2026, không khí đón Tết ở vùng quê xứ Nghệ đâu đâu cũng rộn ràng, bừng sáng.

Đó là thứ ánh sáng của hy vọng được phát ra từ những đống lửa trại đỏ rực như ngọn đuốc ở ven đường, ngõ xóm - nơi người dân trong làng, trong xóm cùng góp củi, góp lửa, bật nhạc nhảy múa, nâng chén rượu chúc mừng cho một năm mới nhiều may mắn...

Ghi nhận của phóng viên Báo Điện tử VietnamPlus có mặt tại điểm cầu tỉnh Nghệ An cho thấy gần thời khắc chuyển giao từ năm cũ sang năm mới, hàng trăm đống lửa trại hình tháp ở các thôn của xã Văn Hiến, Đô Lương, Lương Sơn, Yên Xuân,... lại bừng sáng dọc hai bên đường, xua tan bầu không khí lạnh lẽo, đón năm mới đang về.

Như thường lệ, cứ từ ngày 29 tháng Chạp Tết, thanh niên trong xóm lại tập trung gom củi, gỗ sắp xếp thành hình tháp ở ngã ba ven đường để chuẩn bị cho đêm giao thừa, người ta nói đùa với nhau rằng “năm nào chưa có củi đốt thì coi như chưa có Tết.”

Dưới đây là một số hình ảnh về không khí đốt lửa trại đêm giao thừa đón năm mới ở xứ Nghệ:

Lửa trại bắt đầu đỏ lửa từ lúc 21 giờ. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân xã Văn Hiến đứng quanh lửa trại. (Ảnh: Thái Tuấn/Vietnam+)

Lửa trại bùng cháy trong đêm giao thừa. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Các cháu nhỏ, người dân quây quần bên chào đón năm mới. (Ảnh: Thái Tuấn/Vietnam+)

Lửa trại bùng cháy chào đón năm mới. (Ảnh: Thái Tuấn/Vietnam+)

Lửa trại bừng cháy. (Ảnh: Thái Tuấn/Vietnam+)

Theo quan niệm, lửa là biểu trưng cho sự sống, tài lộc, thịnh vượng và hạnh phúc. (Ảnh: Hùng Võ/Vietnam+)

Người dân quanh lửa trại. (Ảnh: Thái Tuấn/Vietnam+)