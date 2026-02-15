Pakistan: Xe khách va chạm xe mooc khiến hơn 10 người thiệt mạng

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 10 người khác bị thương sau khi một xe khách va chạm với một xe moóc trên tuyến quốc lộ tại tỉnh Sindh, miền Nam Pakistan, vào sáng sớm 15/2.

Theo lực lượng chức năng, vụ tai nạn xảy ra tại huyện Khairpur khi chiếc xe khách, đang di chuyển từ tỉnh Punjab ở miền Đông tới thành phố cảng Karachi ở miền Nam, đâm vào một xe moóc chở các dầm bêtông cỡ lớn.

Các nạn nhân thiệt mạng gồm 9 hành khách, lái xe và phụ xe. Những người bị thương đã nhanh chóng được đưa tới bệnh viện gần đó để điều trị.

Trước đó trong tuần này, ít nhất 14 người cũng đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn giao thông đường bộ khác ở khu vực ngoại ô Karachi.

Cùng ngày, truyền thông Thái Lan đưa tin một xe buýt 2 tầng đã bị lật khi đang di chuyển tại miền Nam nước này, khiến hơn 40 người bị thương, trong đó trên 10 người bị thương nặng.

Báo địa phương Khao Sod cho biết cảnh sát tại tỉnh Trang, miền Nam Thái Lan, đã nhận được tin báo về việc một xe buýt 2 tầng bị lật trên một tuyến đường trong tỉnh cùng ngày.

Chiếc xe chở 52 hành khách xuất phát từ Phuket hôm 14/2 và dự kiến đến huyện Betong, tỉnh Yala, vào trưa 15/2.

Các nạn nhân bị thương đã được đưa tới bệnh viện điều trị, trong khi lực lượng chức năng đang tiến hành điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Hành khách trên xe cho biết tài xế có khả năng đã lái xe trong tình trạng mệt mỏi./.

Tai nạn đường bộ thảm khốc ở Nam Phi khiến 13 học sinh thiệt mạng Chiếc xe minibus tư nhân chở học sinh đến 5 trường tiểu học và trung học trong khu vực đã va chạm trực diện với một xe tải khiến ít nhất 13 học sinh thiệt mạng và nhiều người bị thương nặng.