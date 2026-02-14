Không khí Tết Nguyên đán tại Macau của Trung Quốc

Không khí Tết Nguyên đán đang bao trùm trên các tuyến phố và ngõ hẻm thuộc Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc).

Đối với người Macau, lễ đón Tết Nguyên đán bắt đầu vào ngày 28 tháng 12 âm lịch, vì trong tiếng Quảng Đông, con số "28" phát âm giống như "dễ thịnh vượng."

Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, đường phố, công viên, quảng trường… được trang hoàng bằng những đèn lồng đầy màu sắc, hoa và đồ trang trí Năm mới, thu hút đông đảo người dân và du khách đến chụp ảnh cũng như vui chơi.

Đặc biệt, những chiếc đèn lồng trang trí theo chủ đề "Ngựa vàng đón năm mới" đã biến quảng trường Senado và di tích nhà thờ Saint Paul thành bức tranh rực rỡ sắc màu.

Một số tuyến phố bán hàng hóa dịp Tết, hay các chợ truyền thống luôn tấp nập người qua lại. Người dân địa phương đến đây để mua sắm đồ Tết và du khách cũng có thể cảm nhận được không khí lễ hội mùa Xuân khi đến thăm khu vực này.

Macau những ngày này cũng đang chào đón dòng khách du lịch đông đúc đến từ Trung Quốc đại lục và quốc tế muốn đến trải nghiệm không khí Tết Nguyên đán.

Hàng dài người xếp hàng trước các địa danh để chụp ảnh hay những cửa hàng lâu đời bán các đặc sản địa phương để có thể mua được những chiếc bánh quy hạnh nhân hấp dẫn, bánh tart trứng thơm ngon hay thịt heo sấy trứ danh.

Tết Nguyên đán của Macau không bao giờ thiếu sắc hoa tươi thắm. Dạo bước trong các công viên và đường phố Macau, người ta có thể thấy những chậu quất màu cam rực rỡ ở khắp mọi nơi, lá xanh bung nở, tắm mình trong ánh nắng ấm áp của mùa đông, mang đến cho mọi người hy vọng về "may mắn và thịnh vượng."

Trong tiếng Quảng Đông, "hoa" và "thịnh vượng" là hai từ đồng âm. Người dân Macau cùng gia đình thường đến các chợ hoa để chuẩn bị nhiều món quà năm mới, mọi người thường mua những loài hoa và cây cảnh mang ý nghĩa may mắn như hoa đào, hoa thủy tiên, tre cảnh và quất cảnh, chào đón năm mới với lời hứa về sự giàu có và thịnh vượng, tượng trưng cho hòa bình và may mắn trong năm tới.

Trong dịp Tết nguyên đán, Cục Du lịch Macau sẽ tổ chức một loạt lễ hội để chào đón du khách quốc tế đến trải nghiệm không khí lễ hội nơi đây như bắn pháo hoa, diễu hành xe hoa, qua đó thúc đẩy kinh tế địa phương và tạo sự tương tác tích cực giữa du lịch và phát triển cộng đồng.

Cục Du lịch Macau ước tính đặc khu này sẽ đón tiếp 1,4 triệu lượt khách trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán năm nay./.

Xuân Bính Ngọ 2026: Giữ gìn và quảng bá văn hóa Tết Việt tại Macau Hiệp hội người Việt Nam ở nước ngoài tại Macau (Trung Quốc) trang trọng tổ chức Chương trình gặp mặt nhân dịp Tết Nguyên đán cổ truyền, mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.