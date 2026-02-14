Mẹo trang trí nhà dịp Tết giúp gia chủ thu hút may mắn, tài lộc cả năm

Tết Nguyên đán đang đến rất gần, và việc trang hoàng nhà cửa đẹp đẽ, hợp phong thủy để đón Năm mới là điều mà các gia đình vô cùng chú trọng.

Dưới đây là một số gợi ý giúp bạn trang trí ngôi nhà không chỉ đậm không khí Tết mà còn mang đến may mắn, tài lộc suốt cả năm.

Sử dụng cây cảnh trong trang trí nhà cửa

Cây cảnh luôn là lựa chọn trang trí "quốc dân" mỗi khi Tết đến, Xuân về. Mỗi loại cây, loài hoa đặc trưng của dịp Tết đều mang ý nghĩa riêng biệt như hoa mai thể hiện sự giàu sang và phú quý; hoa đào biểu tượng cho sự sinh sôi, thịnh vượng; còn cây quất lại tượng trưng cho tài lộc dồi dào. Để tôn thêm nét nổi bật cho những chậu cây này, bạn có thể khéo léo bổ sung các phụ kiện trang trí nhỏ nhắn treo lên cây, tạo điểm nhấn ấn tượng.

Lưu ý rằng khi bố trí cây cảnh trong nhà, kích thước của chậu cây rất quan trọng. Đối với không gian sống rộng rãi, bạn có thể chọn những chậu cây lớn nhằm tăng thêm vẻ sang trọng. Ngược lại, nếu ngôi nhà có diện tích nhỏ hơn, các chậu cây cảnh mini hoặc bình hoa đặt trên bàn trà phòng khách sẽ trở thành lựa chọn lý tưởng, vừa gọn gàng vừa tinh tế.

Cúc mâm xôi. (Ảnh: Hương Giang/TTXVN)

Sơn mới tường nhà hoặc thay đổi giấy dán tường để tạo diện mạo tươi mới

Từ bao đời nay, việc sơn sửa lại nhà cửa mỗi dịp Tết đến, Xuân về đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đáng tự hào của người Việt. Nó không chỉ mang đến một diện mạo hoàn toàn mới mẻ mà còn giúp không gian sống trở nên sáng sủa, ấm cúng, sẵn sàng chào đón Năm mới với nhiều niềm vui và hy vọng. Thay màu sơn tường hoặc đổi giấy dán tường không chỉ làm đẹp ngôi nhà mà còn tác động tích cực đến tâm trạng và cảm xúc của các thành viên trong gia đình.

Căn nhà với lớp áo mới sẽ như được thổi vào luồng sinh khí mới, một nguồn năng lượng tích cực tràn đầy. Chủ nhà có thể thoải mái lựa chọn những gam màu hợp phong thủy hoặc những tông màu tươi sáng, trẻ trung để tăng cường sự may mắn và mang lại cảm giác ấm áp. Việc thay đổi này không chỉ nâng cao tính thẩm mỹ, mà còn góp phần làm cho Tết trở nên ý nghĩa hơn, khi mọi thứ trong nhà đều được làm mới và sẵn sàng cho hành trình đầy hy vọng.

Trang trí nhà ngày Tết với phụ kiện đặc sắc và đồ thủ công sáng tạo

Đèn lồng đỏ từ lâu đã trở thành một biểu tượng truyền thống không thể thiếu trong việc trang trí nhà cửa vào những ngày Tết. Theo quan niệm dân gian, treo đèn lồng đỏ trước cửa không chỉ mang ý nghĩa làm cho không gian rực rỡ hơn mà còn giúp xua đuổi tà ma và mang đến bình an, hạnh phúc cho cả gia đình. Những ánh sáng đỏ ấm áp từ chiếc đèn lồng không chỉ làm đẹp cho ngôi nhà mà còn tượng trưng cho sự may mắn và niềm tin vào một Năm mới an khang.

Bên cạnh đèn lồng đỏ, bạn cũng có thể sáng tạo và thêm dấu ấn cá nhân thông qua việc tự tay làm các món đồ handmade để trang trí. Đặc biệt, với những ai yêu thích sự tinh tế và có tài khéo tay, đây chính là cơ hội để thể hiện sự sáng tạo của mình. Có rất nhiều ý tưởng độc đáo không kém phần thẩm mỹ mà bạn có thể tham khảo, từ việc tự làm những bông hoa bằng giấy hoặc vải, kết các bình hoa nhỏ nhắn xinh xắn, đến việc thiết kế cây đào giả, cây mai hay làm pháo giấy… Tất cả đều góp phần tô điểm cho không khí Tết trong nhà mình thêm phần rực rỡ và ấm áp.

Phương pháp trang trí ngôi nhà bằng đồ thủ công không những tạo ra một nét riêng biệt độc lạ mà còn tiết kiệm chi phí đáng kể. Quan trọng nhất là nó truyền tải được tâm huyết và sự khéo léo của gia chủ. Đây cũng là cách để đem lại cảm giác gần gũi, ấm cúng hơn cho mỗi góc nhỏ trong căn nhà của bạn giữa không khí sum vầy của mùa Xuân.

Sử dụng tranh thư pháp hoặc câu đối

Tranh câu đối từ lâu đã trở thành một nét văn hóa quen thuộc của người Việt, nhất là trong những dịp Tết. Đặc biệt, chúng thường được ưa chuộng trong các gia đình có người cao tuổi hoặc những ai yêu thích vẻ đẹp ý nghĩa của chữ thư pháp.

Những bức tranh câu đối không chỉ chứa đựng những lời chúc may mắn, hạnh phúc mà còn tạo điểm nhấn truyền thống cho không gian Tết.

Chính vì thế, việc chọn lựa nội dung câu đối cần được thực hiện tỉ mỉ để đảm bảo truyền tải được những ý nghĩa tốt lành và sâu sắc. Một bức câu đối hay trên tường chắc chắn sẽ gây ấn tượng với khách đến thăm và khiến họ không khỏi trầm trồ.

Tô điểm không gian với ánh sáng từ đèn nháy

Ánh sáng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nên bầu không khí ấm cúng, rực rỡ cho ngôi nhà vào dịp Tết. Bạn có thể sử dụng đèn nháy để trang trí bên ngoài như khu vực sân vườn, lối đi, hoặc các góc tiểu cảnh trong nhà. Đặc biệt, những cây cảnh đặc trưng ngày Tết như mai, đào, quất khi được tô điểm bằng ánh sáng lung linh sẽ càng thêm nổi bật và đầy sức sống.

Có nhiều loại đèn phù hợp để bạn lựa chọn, từ dây đèn nháy thông dụng, đèn led dây đến đèn bóng tròn nhỏ. Những loại đèn này không chỉ dễ trang trí ở nhiều vị trí mà còn mang đến sự ấm áp và rạng rỡ cho không gian nhà bạn trong những ngày đầu Năm mới.

Trang trí nhà với tranh treo tường

Trang trí nhà cửa với tranh treo tường là một cách hiệu quả, không chỉ mang lại sự mới mẻ cho không gian sống mà còn góp phần tạo nên một môi trường ấm cúng, sang trọng và đầy tinh tế trong dịp đầu Xuân. Những bức tranh đẹp, được lựa chọn kỹ lưỡng, không chỉ là điểm nhấn nghệ thuật mà còn ẩn chứa ý nghĩa phong thủy đặc biệt, giúp kích thích vận may và tài lộc cho cả gia đình.

Để không gian phòng khách thêm bừng sáng và ấn tượng, bạn có thể cân nhắc lựa chọn các loại tranh mang đậm tính biểu tượng như tranh hoa mẫu đơn, hoa sen hay cây tùng. Hoa mẫu đơn, vốn nổi tiếng với vẻ đẹp cao quý, thường nở rộ vào mùa Xuân, tượng trưng cho sự thịnh vượng, phú quý và mang lại cảm giác sang trọng cho ngôi nhà. Đây chính là loại tranh lý tưởng để tạo nên một không gian đầy khí sắc, gợi lên sự sung túc và may mắn.

Không những thế, hoa sen, với hình ảnh thanh tao, tinh khiết dễ dàng gây ấn tượng mạnh. Nó được coi là biểu tượng của sự phát triển liên tục và gắn liền với những lời chúc về cuộc sống sung túc lâu dài.

Một bức tranh hoa sen trong ngôi nhà sẽ khiến cả không gian toát lên vẻ nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, đồng thời biểu thị mong muốn về một Năm mới tràn đầy thành công và tài lộc cho gia chủ./.

