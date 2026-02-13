Triều Tiên hài lòng với thái độ của Hàn Quốc sau vụ UAV xâm phạm không phận

Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/2 đưa tin bà Kim Yo Jong - em gái của nhà lãnh đạo Kim Jong Un - đã có những phản hồi tích cực trước việc quan chức cấp cao của Hàn Quốc bày tỏ sự hối tiếc về sự cố thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm không phận Triều Tiên vừa qua.

Phóng viên TTXVN tại khu vực Đông Bắc Á dẫn thông tin từ KCNA cho biết bà Kim Yo Jong đánh giá việc Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young chính thức bày tỏ sự hối tiếc về vụ việc trên là hành động “hợp lý.”

Phía Triều Tiên cho rằng đây là bước đi cần thiết trong bối cảnh căng thẳng hiện nay, đồng thời yêu cầu phía Hàn Quốc cần triển khai các biện pháp cụ thể để ngăn chặn những hành động tương tự tái diễn trong tương lai.

Trước đó, hôm 11/2, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc đã lên tiếng bày tỏ sự hối tiếc trước vụ các UAV, được cho là do các nhóm dân sự điều khiển, xâm phạm không phận Triều Tiên.

Ông nhấn mạnh mong muốn của Chính phủ Hàn Quốc về việc duy trì “sự công nhận lẫn nhau và cùng tồn tại hòa bình giữa hai miền Triều Tiên.”

Vụ việc UAV xâm nhập đã trở thành tâm điểm chú ý trong quan hệ liên Triều những ngày qua. Giới quan sát nhận định những tuyên bố mới nhất từ phía Triều Tiên có thể là tín hiệu cho thấy xu thế hạ nhiệt căng thẳng, mở ra cơ hội đối thoại nhằm kiểm soát tình hình trên Bán đảo Triều Tiên./.

