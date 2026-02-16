Hàng trăm y bác sỹ trực Tết sẵn sàng tiếp nhận bệnh nhân trong mọi tình huống

Tính đến sáng 16/2, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có khoảng 500 người bệnh điều trị nội trú, trong đó có 80 người nặng hồi sức thở máy, 80 ca/ngày chạy thận nhân tạo, 44 người bệnh tại khoa lâm sàng.

Sáng 16/2 (ngày 29 Tết), nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Bộ Y tế đã đến thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sỹ, bệnh nhân và kiểm tra công tác phục vụ khám chữa bệnh người bệnh trong dịp Tết Nguyên đán tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

300 nhân viên y tế trực tại bệnh viện

Báo cáo với Thủ tướng và đoàn công tác, Phó giáo sư Dương Đức Hùng - Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cho biết, số ca bệnh cấp cứu đến nhập viện chủ yếu trước Tết là sửa nhà, về quê đón Tết và sau ngày mùng 3 Tết- người dân đi chúc Tết nhiều. Do đặc thù là bệnh viện tuyến cuối về ngoại khoa, nên bắt đầu từ chiều nay bệnh nhân nặng ở các tuyến sẽ chuyển lên.

Tính đến sáng 16/2, bệnh viện có khoảng 500 người bệnh điều trị nội trú, trong đó có 80 người nặng hồi sức thở máy, 80 ca/ngày chạy thận nhân tạo; 44 người bệnh tại khoa lâm sàng.

Ngày 15/2, có 27 trường hợp mổ cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, đa số là các ca do tai nạn giao thông, trong đó có 7 ca chấn thương sọ não, 13 ca chấn thương, 7 ca là bệnh lý khác...

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và đoàn công tác của Bộ Y tế làm việc tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phó giáo sư Dương Đức Hùng nhấn mạnh, là bệnh viện ngoại khoa tuyến cuối ở phía bắc, thường xuyên khám cấp cứu 150 ca/ngày và mổ cấp cứu 30 ca/ngày, bệnh viện đã chuẩn bị đầy đủ máy móc, thiết bị, vật tư, cung ứng thuốc để cấp cứu và điều trị người bệnh. Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ nguồn máu và chế phẩm máu, gồm: 2.500 đơn vị khối hồng cầu, 1.000 đơn vị huyết tương, 20 đơn vị khối tiểu cầu, 200 đơn vị tủa lạnh và 10 đơn vị máu hiếm các loại, sẵn sàng đáp ứng các tình huống khẩn cấp.

Mỗi ngày có khoảng 300 nhân viên y tế trực tại bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng duy trì 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu từ Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác

Về công tác trực Tết, mỗi ngày có khoảng 300 nhân viên y tế trực tại bệnh viện. Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng duy trì 2 đội cấp cứu lưu động, sẵn sàng lên đường khi có yêu cầu từ Bộ Y tế hoặc các đơn vị khác. Trong trường hợp bệnh nhân nặng không thể chuyển về bệnh viện, hoặc cơ sở y tế địa phương cần hỗ trợ chuyên môn, bệnh viện có thể cử đội phẫu thuật lưu động đến phối hợp điều trị tại chỗ. Ngày 28 Tết, bệnh viện đã tăng cường kíp mổ cấp cứu ngoại viện hỗ trợ 2 trường hợp tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.

Bệnh viện cũng triển khai hệ thống y tế từ xa (telemedicine). Các cơ sở y tế tại 34 tỉnh, thành phố có thể kết nối trực tiếp với bệnh viện để hội chẩn và đưa ra quyết định điều trị ngay tại địa phương, không nhất thiết phải chuyển bệnh nhân lên tuyến trên.

Thủ tướng tặng quà Tết cho các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về công tác bảo đảm hậu cần, đặc biệt là dinh dưỡng, bệnh viện đã xây dựng phương án cung cấp suất ăn cho khoảng 1.000 người, bao gồm bệnh nhân và người nhà, trong suốt kỳ nghỉ Tết và bố trí xe cứu thương từ thiện hỗ trợ người bệnh ra viện về địa phương; bảo đảm tuyệt đối an ninh trật tự và vệ sinh môi trường trong ngày Tết.

Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức khẳng định bệnh viện luôn nỗ lực giữ vững vị thế cơ sở y tế ngoại khoa hàng đầu trong hệ thống công lập, góp phần bảo đảm an sinh xã hội. Với sự chuẩn bị chu đáo trong dịp Tết, bệnh viện cam kết không để bất kỳ bệnh nhân nào bị bỏ lại phía sau và được chăm sóc, điều trị tốt nhất.

Cơ sở 2 vận hành toàn bộ với quy mô 1.000 giường bệnh

Báo cáo Thủ tướng Phạm Minh Chính về tiến độ cơ sở 2 tại Ninh Bình, Giám đốc Dương Đức Hùng cho biết, hiện bệnh viện đang phối hợp với các đơn vị liên quan để nghiệm thu để sớm đưa vào vận hành. Bệnh viện đã tuyển dụng 60 bác sỹ và mới tuyển dụng bổ sung thêm 152 nhân sự, ưu tiên tuyển người tại địa bàn Ninh Bình và đào tạo thêm để tạo sự ổn định lâu dài về nhân lực.

Giám đốc Dương Đức Hùng đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ có cơ chế hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho bệnh viện tại cơ sở 2 trong 3 năm từ ngày triển khai.

Trong giai đoạn 1, cơ sở 2 sẽ hoạt động khoảng 30% công suất với quy mô 300 giường bệnh, bảo đảm triển khai ngay các hoạt động khám, chữa bệnh với đội ngũ nhân lực chất lượng cao. Dự kiến 80% danh mục kỹ thuật đang thực hiện tại cơ sở 1 sẽ được triển khai tại cơ sở 2 nhằm giảm tải cho tuyến Trung ương. Trong vòng 3 năm tới, bệnh viện sẽ đưa cơ sở 2 vào vận hành toàn bộ với quy mô 1.000 giường bệnh.

Giám đốc Dương Đức Hùng cũng đề xuất tới Thủ tướng Chính phủ để Chính phủ có cơ chế hỗ trợ kinh phí chi thường xuyên cho bệnh viện tại cơ sở 2 trong 3 năm từ ngày triển khai nhằm hỗ trợ về chi thường xuyên cho nguồn nhân lực.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc Tết đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi thăm và chúc Tết cán bộ, nhân viên bệnh viện, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cho biết, đây là hoạt động thường niên thể hiện sự quan tâm đối với ngành y tế. Thủ tướng nhấn mạnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là cơ sở y tế đặc thù, thường xuyên tiếp nhận nhiều ca bệnh phức tạp, nhất là vào dịp đầu và cuối năm. Bệnh viện là niềm hy vọng của người dân không may gặp sự cố, tai nạn trong dịp Tết.

Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cân đối nguồn lực, bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để cơ sở 2 vận hành hiệu quả, đồng thời quan tâm nâng cấp cơ sở 1.

Về cơ chế tài chính, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cân đối nguồn lực, bảo đảm kinh phí chi thường xuyên để cơ sở 2 vận hành hiệu quả, đồng thời quan tâm nâng cấp cơ sở 1. Thủ tướng yêu cầu xây dựng đề án phát triển tổng thể cả hai cơ sở như một bệnh viện thống nhất, triển khai càng sớm càng tốt, với lộ trình 5 năm và tầm nhìn dài hạn. Đề án cần bảo đảm 6 rõ: Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm và rõ sản phẩm; tập trung vào quy hoạch, đầu tư trang thiết bị, quản trị thông minh, chuyển giao công nghệ cao và nâng cao chất lượng nhân lực theo tinh thần Nghị quyết 72.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan nhấn mạnh những nội dung Thủ tướng nêu ra cũng là trăn trở của ngành y tế. So với vai trò là bệnh viện ngoại khoa đầu ngành, cơ sở vật chất hiện nay tại cơ sở 1 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức chưa thực sự tương xứng, Bộ Y tế sẽ xây dựng đề án phát triển Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức trong tổng thể đề án phát triển y tế chuyên sâu theo Nghị quyết 72, với quy hoạch, định hướng cụ thể nhằm nâng cao chất lượng điều trị, giảm tình trạng nằm ghép./.

(Ảnh: PV/Vietnam+)

Tăng cường công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện chuẩn bị kỹ lưỡng công tác cấp cứu, khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo an toàn cho nhân dân.