Từ mùng 2 Tết, Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời rét, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2-6 Tết), khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ trời lạnh và rét, vùng núi có nơi rét đậm, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng.

Dự báo cụ thể cho các khu vực:

Khu vực Bắc Bộ

Từ ngày 18-19/2 (từ ngày mùng 2-3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác; riêng khu Tây Bắc có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm.

Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 23-25 độ C, có nơi trên 25 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi ngày 21-22/2 (ngày mùng 5 và mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ cao nhất 17-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, riêng khu Tây Bắc 28 độ C.

Thành phố Hà Nội

Từ ngày 18-19/2 (từ ngày mùng 2 đến ngày mùng 3 Tết) có mưa và mưa nhỏ rải rác, trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 20-23 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Từ ngày 20-22/2 (từ ngày mùng 4-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa-Huế

Từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2-4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác, đêm và sáng trời lạnh, riêng Thanh Hóa trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất 17-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 24-27 độ C.

Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 24-27 độ C.

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2-6 Tết) ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi; riêng phía Bắc (từ Đà Nẵng-Khánh Hòa) từ ngày 18-20/2 (từ ngày mùng 2-4 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông.

Nhiệt độ thấp nhất 21-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26-28 độ C, phía Nam 28-32 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2-6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 17-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 27-31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

Từ ngày 18-22/2 (từ ngày mùng 2-6 Tết) ít mưa, ngày trời nắng.

Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32 - 35 độ C. Miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

Từ chiều tối và đêm 17/2, không khí lạnh mạnh gây rét đậm ở vùng núi Bắc Bộ Từ đêm 17-19/2, Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm; khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa, mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét với nền nhiệt thấp nhất từ 17-19 độ C.