Không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ chuyển rét từ đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hiện phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ có mưa vài nơi, nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-27 độ C.

Từ đêm 17-19/2 (tức đêm mùng 1 đến mùng 3 Tết), Bắc Bộ và Thanh Hóa trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C.

Trên đất liền, khoảng gần sáng 17/2, không khí lạnh ảnh hưởng đến vùng núi phía Đông Bắc Bộ. Từ chiều tối và đêm 17/2 được tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ (trừ Lai Châu, Điện Biên), Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ. Gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, ven biển cấp 3-4.

Từ đêm 16/2 đến 19/2, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác.

Khu vực Hà Nội từ đêm 16-19/2 có mưa nhỏ rải rác; từ đêm 17-19/2 trời rét; nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trên biển, từ gần sáng 17/2, vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5-2,5m.

Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc cấp 6, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng cao 3-5m.

Từ 18/2, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc cấp 6, giật 7-8, biển động, sóng cao 2-4m.

Gió mạnh, sóng lớn có thể ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động kinh tế biển.

Trước các hình thái thời tiết trên, theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, các tỉnh, thành phố chịu ảnh hưởng của không khí lạnh theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo về diễn biến đợt không khí lạnh, rét đậm và thông tin kịp thời cho các cấp chính quyền cơ sở, nhân dân chủ động biện pháp phòng tránh phù hợp.

Các địa phương triển khai các biện pháp ứng phó với rét đậm trong đó đặc biệt tăng cường hướng dẫn việc bảo đảm sức khỏe cho người dân; không dùng bếp than sưởi ấm trong phòng kín để tránh thiệt hại về người. Đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn các hộ chăn nuôi củng cố, che chắn chuồng trại; dự trữ thức ăn, giữ ấm, phòng, chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; hướng dẫn các biện pháp bảo đảm an toàn cho sản xuất lúa, rau màu và cây trồng khác.

Các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Thời tiết các khu vực ngày và đêm 15/2:

Phía Tây Bắc Bộ ngày nắng, đêm có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời rét. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, có nơi dưới 17 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, riêng khu Tây Bắc 28-31 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, sáng sớm và đêm trời lạnh, vùng núi trời rét, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-27 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, đêm và sáng sớm trời lạnh, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 27-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, sáng sớm và đêm trời rét. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, miền Đông có nơi trên 34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C./.

