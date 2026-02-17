Tết của người lính đặc khu Bạch Long Vĩ giữa trùng khơi

Khi đất liền rộn ràng sắc Xuân, ngoài khơi xa, đặc khu Bạch Long Vĩ (thành phố Hải Phòng) - điểm tiền tiêu của Tổ quốc cũng vang lên nhịp Xuân mới.

Nơi ấy, những cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ đón Tết trong gian khó nhưng đầy ấm áp, biến từng khoảnh khắc giao mùa thành lời khẳng định về tình yêu quê hương và trách nhiệm giữ bình yên biển đảo.

Biến gian khó thành niềm tự hào

Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ trực thuộc Ban Chỉ huy Phòng thủ Khu vực 1 - Gia Viên, Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Hải Phòng.

Tiểu đoàn có nhiệm vụ chính trị trọng tâm là huấn luyện, trực sẵn sàng chiến đấu. Đây cũng là lực lượng nòng cốt bảo vệ vững chắc chủ quyền, biển đảo Bạch Long Vĩ trong mọi tình huống.

Kế thừa truyền thống của các đơn vị tiền thân, gần 50 năm qua kể từ ngày thành lập Đội 152, Tiểu đoàn 152 và Trung đoàn 952 cho đến hôm nay, Tiểu đoàn vẫn bám trụ kiên cường, tự lực, tự cường lấy đoàn kết khắc phục khó khăn để tạo nên sức mạnh tổng hợp, xây dựng hạ tầng đơn vị ngày một khang trang, bề thế, trong sự phát triển nhanh về mọi mặt của đặc khu Bạch Long Vĩ.

Theo Bí thư Đảng ủy đặc khu Bạch Long Vĩ Bùi Trung Tiến, yêu biển, yêu đảo, sẵn sàng chiến đấu hy sinh bảo vệ vững chắc chủ quyền Bạch Long Vĩ không chỉ là nhiệm vụ, mà đã trở thành nét văn hóa tiêu biểu của cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ canh giữ biển trời cho đất nước vào Xuân. (Ảnh: TTXVN phát)

Văn hóa ấy được hun đúc từ những ngày dài đối mặt với sóng gió, từ những đêm trực canh giữa biển khơi, và từ tình đồng đội gắn bó như gia đình. Chính tình yêu biển đảo đã biến gian khó thành niềm tự hào, biến nỗi nhớ nhà thành sức mạnh, để mỗi người lính nơi tiền tiêu luôn vững vàng tay súng, giữ bình yên cho Tổ quốc.

Người lính đảo không đo Tết bằng những ngày nghỉ hay những chuyến trở về, mà bằng những dấu hiệu quen thuộc của thiên nhiên và biển cả. Đàn chim di trú từ phương Bắc bay về tránh rét, những đợt gió mùa se lạnh tràn qua, hay cảnh tàu thuyền thưa dần trên tầm mắt... tất cả đều là “tín hiệu Xuân” mà họ nhận biết rõ ràng.

Với cán bộ, chiến sỹ nơi đảo xa, đó là nhịp điệu quen thuộc báo hiệu mùa Xuân đến, giản dị nhưng đầy ý nghĩa.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ cùng quân, dân đặc khu Bạch Long Vĩ trang nghiêm dự Lễ chào cờ chủ quyền vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Giữa nhịp sống kiên trì nơi đảo xa, có những con người lặng thầm góp sức bằng trách nhiệm và y đức. Trung tá Lê Ngọc Trọng, Bệnh xá trưởng Bệnh xá Quân dân y Tiểu đoàn, là một trong những cán bộ như thế.

Nhiều năm gắn bó với đảo, anh hiểu rõ mỗi dịp Tết cũng là lúc nhiệm vụ thêm nặng nề: chăm sóc sức khỏe cho bộ đội, hỗ trợ ngư dân, ứng trực 24/24h trong mọi điều kiện thời tiết.

Anh chia sẻ: “Tết với chúng tôi là thêm một mùa để chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ được mạnh khỏe, để bà con yên tâm vươn khơi. Ở đảo, chỉ cần một ca cấp cứu thành công, một nụ cười của chiến sĩ sau khi khỏi bệnh cũng đã là niềm vui lớn nhất.”

Chưa từng trải qua Tết nơi tuyến đầu như các đàn anh, nên Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, những chiến sỹ nhập ngũ năm 2025 như Hạ sỹ Nguyễn Văn Thái - Chiến sỹ Đại đội Bộ binh là những người háo hức nhất.

Với Thái, đây là mùa Xuân đầu tiên trong quân ngũ, cũng là cái Tết đầu tiên xa mâm cơm gia đình, xa vòng tay cha mẹ. Dù còn đôi chút bỡ ngỡ và nỗi nhớ nhà, ánh mắt của chàng lính trẻ vẫn rạng lên niềm tự hào.

"Lần đầu tiên đón Tết trên đảo, tôi cảm nhận rõ hương Xuân từ làn gió biển se lạnh, từ nhịp sống trách nhiệm của các anh đi trước. Dù xa gia đình, nhưng tình đồng đội ấm áp giúp tôi vững vàng hơn, thấy mình trưởng thành giữa biển trời Tổ quốc. Được canh trực nơi tuyến đầu trong thời khắc thiêng liêng của mùa Xuân là niềm tự hào đặc biệt. Tôi xin hứa sẽ luôn cảnh giác, rèn luyện nghiêm túc và hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần giữ đảo bình yên," Hạ sỹ Nguyễn Văn Thái nói.

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ trang nghiêm dự Lễ chào cờ chủ quyền vào mùng 1 Tết Nguyên đán Bính Ngọ. (Ảnh: TTXVN phát)

Vững niềm tin bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo

Thiếu tá Phạm Xuân Nha - Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ - cho biết để bộ đội đón Tết đầy đủ, đầm ấm, công tác chuẩn bị được Tiểu đoàn triển khai từ sớm.

Hậu cần tích cực tăng gia sản xuất, chăm chút từng luống rau, từng đàn gà, vịt để bổ sung thêm nguồn thực phẩm tươi. Kho lương thực, thực phẩm được rà soát kỹ lưỡng, đảm bảo đầy đủ cho những ngày Tết. Từng căn nhà, từng dãy doanh trại được chỉnh trang, trang trí, tạo nên không khí Xuân ấm cúng, khích lệ tinh thần cán bộ, chiến sỹ.

Không khí Tết nơi đảo xa còn được điểm tô bằng những hoạt động vui Xuân đậm đà bản sắc. Hội thi “Gói bánh chưng xanh” là một trong những hoạt động được mong chờ nhất.

Những đôi bàn tay vốn quen với khẩu súng, thao tác chiến đấu, nay lại khéo léo gói từng vuông bánh chưng, gửi gắm trong đó tình cảm dành cho đơn vị, cho đồng đội, và cả nỗi nhớ gia đình. Tiếng cười rộn ràng bên bếp lửa đỏ hồng khiến đảo xa như gần lại.

Các trò chơi dân gian như bịt mắt bắt gà, kéo co, bóng chuyền, hay những môn thể thao hiện đại như Pickleball cũng được Tiểu đoàn tổ chức, tạo nên bầu không khí sôi nổi, đoàn kết. Những phút giây vui Xuân ấy giúp xua tan cái lạnh của gió biển, giúp người lính thêm phấn chấn sau những giờ canh gác căng thẳng.

Tết của người lính đảo có nét mộc mạc, bình dị nhưng đầy ý nghĩa, ấm áp tình quân dân. (Ảnh: TTXVN phát)

Dẫu vui là vậy, nhưng tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu vẫn luôn được đặt lên hàng đầu. Mọi hoạt động đều gắn với phương châm "Vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ."

Thiếu tá Phạm Xuân Nha khẳng định dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Phòng thủ đảo Bạch Long Vĩ luôn xác định rõ nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng, cao cả.

Vui Xuân nhưng tuyệt đối không lơ là cảnh giác; từng vị trí chiến đấu, từng kíp trực phải được duy trì nghiêm túc. Thông điệp ấy không chỉ là mệnh lệnh từ trái tim, mà còn là ngọn lửa thôi thúc, tiếp thêm sức mạnh để mỗi cán bộ, chiến sỹ thêm kiên cường nơi đầu sóng ngọn gió.

"Dù còn nhiều gian khó, thiếu thốn vật chất và nỗi nhớ nhà da diết trong những ngày đoàn viên, nhưng nơi đảo tiền tiêu Bạch Long Vĩ, mùa Xuân của người lính vẫn hiện lên đậm sắc, trọn nghĩa. Tết của họ không chỉ là phút giây sum vầy bên đồng đội, mà còn là lời thề thiêng liêng gửi vào biển trời Tổ quốc. Trong tiếng sóng vỗ và gió biển mặn mòi, hình ảnh những người lính chắc tay súng, vững niềm tin, lặng lẽ hiến dâng tuổi trẻ cho chủ quyền biển đảo đã trở thành biểu tượng đẹp của mùa Xuân mới - mùa Xuân bình yên cho đất liền," Thiếu tá Phạm Xuân Nha chia sẻ./.

