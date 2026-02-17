'Quảng trường mùa Xuân': Khán giả nói gì về chương trình thay thế 'Táo Quân'?

Năm nay, thay cho “Gặp nhau cuối năm: Táo quân,” Đài Truyền hình Việt Nam ra mắt “Gặp nhau cuối năm - Quảng trường mùa Xuân” – một chương trình nghệ thuật tổng hợp hoàn toàn mới.

Lấy bối cảnh "Quảng trường" làm trung tâm – biểu tượng của sự kết nối cộng đồng và sự giao thoa văn hóa đa sắc màu – chương trình mong muốn tạo nên không gian sôi động, là nơi hội tụ và lan tỏa những ước vọng về một năm mới hạnh phúc.

Chương trình mở đầu bằng màn trình diễn thời trang áo dài truyền thống trên nền tiếng hát của nhân vật Tào Đẩu (diễn viên Duy Nam). Tiếp theo là màn khui quà của nhân vật Tào Đẩu và Thiên Lôi (Nghệ sỹ Ưu tú Phùng Tiến Minh) mở ra câu chuyện về các vấn đề “nóng hổi” trong năm đã qua như trào lưu chơi pickleball nở rộ khắp nơi nơi gây ô nhiễm tiếng ồn; vụ lắp camera AI ở các tuyến phố để theo dõi và phạt nguội các phương tiện vi phạm giao thông; hạt giống xanh gieo mầm cho tương lai.

Tiểu phẩm chỉ dừng lại ở việc "đề cập vấn đề" chứ không châm biếm thâm thúy như phiên bản Táo Quân lên chầu trời.

Đặc biệt, dù không xuất hiện trực tiếp trong chương trình nhưng giọng nói của “Ngọc Hoàng” Quốc Khánh vẫn vang lên đầy quen thuộc, dễ gợi liên tưởng đến “Gặp nhau cuối năm: Táo Quân.”

Tiểu phẩm chỉ dừng lại ở việc “đề cập vấn đề” chứ không châm biếm thâm thúy như phiên bản Táo Quân lên chầu trời.

Câu chuyện về giá vàng phi mã, về giá chung cư tăng tốc lực, quỹ “nuôi em” gây tai tiếng… được đề cập qua màn đối đáp của hai Táo ông (Nghệ sỹ Ưu tú Thái Sơn và diễn viên Trung Ruồi) và một Táo bà (Huyền Trang) như một nét điểm xuyết về những vụ việc nóng được dư luận quan tâm trong năm qua.

Nghệ sỹ Ưu tú Thái Sơn, diễn viên Trung Ruồi và Huyền Trang.

Sự xuất hiện của 4 bảo vệ quảng trường tạo ra cái cớ để nhắc đến sự kiện A80, đến sự bùng nổ của nhiều concert… nhưng tất cả vẫn chỉ dừng ở mức độ “điểm danh” sự kiện.

Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung làm sống lại những ký ức đẹp qua câu chuyện "mối tình già" của hai người lính từng gặp nhau trong chiến trường. Cả hai lạc mất nhau sau chiến tranh, 50 năm vẫn chưa gặp lại. Trong quán trà hoài niệm, cả hai vô tình tìm thấy nhau.

Câu chuyện tình yêu bền chặt qua năm tháng của hai nhân vật Hồng - Chí mang đến những khoảng lặng đầy nhân văn giữa nhịp sống hối hả. Diễn xuất của hai nghệ sỹ gạo cội được đánh giá là duyên dáng, mang đến tiếng cười ý nhị.

Nghệ sỹ Nhân dân Hồng Vân và Nghệ sỹ Ưu tú Chí Trung trong tiểu phẩm mang đến tiếng cười nhẹ nhàng.

Góp phần làm nên sự rộn ràng cho chương trình là sự xuất hiện các nghệ sỹ: Isaac, Hoàng Hải, Hoàng Yến Chibi, Hậu Hoàng, MisThy... kết hợp cùng các diễn viên quen thuộc từ "vũ trụ VFC."

Chương trình có sự hội ngộ của 5 MC: Tuấn Dương, Hạnh Phúc, Phí Linh, Thúy Hằng và Bảo Châu. Họ không chỉ là những người dẫn chương trình đơn thuần mà còn là đại diện cho các mảng nội dung cốt lõi: Từ sự đĩnh đạc của Thời sự chính luận, sự tươi mới của Văn hóa giải trí đến vẻ năng động của Thể thao. Lần đầu tiên, khán giả được chứng kiến một màn kết hợp đặc biệt khi toàn bộ dàn MC hát trong nhạc kịch "Quảng trường mùa Xuân."

Ngay sau khi chương trình lên sóng, trên mạng xã hội đã xuất hiện hàng loạt các bình luận khen ít, chê nhiều.

(Ảnh: VTV)

Khán giả Trần Thị Sánh cho hay chị háo hức chờ đợi đón xem chương trình thay thế “Táo Quân” và cố ngồi xem hết với tâm thế ủng hộ sự đổi mới, ủng hộ sự sáng tạo nhưng sau cùng lại thất vọng bởi sự lộn xộn, rời rạc, thiếu sự gắn kết, xuyên suốt, thiếu chuyên nghiệp, không rõ nội dung và quảng cáo quá nhiều.

Người thì cho rằng chương trình là sự tổng hợp của âm nhạc, tiểu phẩm hài – vừa có bóng dáng của “Táo Quân” cũ, vừa giống “Gala Cười” và lại mang hơi hướng “Hoa Xuân Ca” nhưng “món ăn” nào cũng làm không tới, không được “nêm nếm” đậm đà.

Khán giả kỳ vọng rất nhiều ở một chương trình lên sóng vào khung giờ vàng đêm Giao thừa. Đây quả là áp lực rất lớn của nhà đài, đặc biệt là khi chương trình “Táo Quân” đã để lại dấu ấn đậm nét trong hơn 20 năm qua./.

