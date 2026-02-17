Đại sứ đón Tết: Cảm nhận văn hóa truyền thống Việt bằng cả trái tim

Với các nhà ngoại giao, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu.

Khi nhận nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam, mỗi nhà ngoại giao đều mang theo một sứ mệnh đẹp đẽ: Trở thành chiếc cầu nối bền bỉ gắn kết Tổ quốc của họ với dải đất hình chữ S. Dẫu khoảng cách địa lý có xa xôi đến mấy, cũng như có một số khác biệt về văn hóa, lịch sử, thì chính tinh thần cởi mở, chan hòa và lòng hiếu khách ấm áp của người Việt đã giúp họ từng bước hòa mình vào nhịp sống nơi đây - như một dòng sông lạ dần trở nên quen, như một bản nhạc mới dần bắt được giai điệu.

Với các Đại sứ và những người bạn quốc tế, Tết cổ truyền - thời khắc quan trọng và thiêng liêng nhất trong năm của người Việt - không chỉ là một ngày lễ, mà còn là cánh cửa mở ra thế giới truyền thống đầy sắc màu. Đó là dịp để họ cảm nhận hương vị sum vầy trong bữa cơm đoàn viên, lắng nghe những câu chuyện đầu Xuân, cảm nhận không khí rộn ràng trên từng con phố, và thấu hiểu sâu hơn nét đẹp văn hóa Việt Nam qua từng phong tục, từng lời chúc an lành gửi trao.

Tết đánh dấu khởi đầu mới

Với bà Joanna Skoczek, Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam cảm thấy háo hức mong chờ dịp Tết Nguyên đán bởi đây là thời điểm có thể cảm nhận rõ nét văn hóa cổ truyền Việt Nam.

“Mỗi khi Tết đến, tôi lại được chứng kiến vẻ đẹp và ý nghĩa thiêng liêng của lễ hội này. Hương sắc đào, quất, lan là biểu tượng hoàn hảo của mùa Xuân, của cuộc sống mới và một chương mới trong cuộc đời mỗi người. Tôi rất vui khi được dạo bước trên đường phố và ngắm nhìn những ngôi nhà được trang hoàng đẹp đẽ. Các ngôi chùa cũng được trang trí đặc biệt và người dân nô nức đến để cầu mong sức khỏe và hạnh phúc,” bà Joanna Skoczek chia sẻ.

Trưởng đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek tham dự sự kiện văn hóa tại Hà Nội. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Bà Joanna Skoczek cho rằng Tết Nguyên đán tại Việt Nam có rất nhiều điểm tương đồng với phong tục đón năm mới của người dân Ba Lan vào dịp Giáng Sinh. Mọi người đều sum họp bên gia đình. Bữa tối đêm Giáng Sinh theo truyền thống là phần quan trọng nhất của lễ hội, cũng đầy ý nghĩa biểu tượng. Người Ba Lan cũng đặt những cây thông, linh sam hoặc vân sam về bày ở vị trí trung tâm của ngôi nhà, được trang trí bằng những quả cầu thủy tinh, những hình cắt giấy và thắp đèn nhấp nháy.

Theo truyền thống, “mâm cỗ Tết” của người Ba Lan phải có 12 món ăn nhưng tất cả đều không có thịt, bắt đầu từ cá (cá trích, cá chép), đến súp (củ cải đường hoặc nấm), rồi há cảo và bắp cải. Bữa tiệc kết thúc bằng các món tráng miệng: Mì ống, bánh cuộn Makowiec, bánh với trái cây khô.

Đại sứ cho rằng mỗi gia đình Ba Lan có một thực đơn riêng biệt, bởi các món ăn phản ánh lịch sử, hoàn cảnh gia đình, những kiến thức gia truyền và những trải nghiệm cá nhân của người nấu.

“Dù hình thức khác nhau nhưng phong tục đón năm mới tại Ba Lan, Việt Nam hay toàn cầu đều có ý nghĩa giống nhau, đó là khoảnh khắc ở bên những người thân yêu và chia sẻ niềm vui của một khởi đầu mới,” Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ.

Bà Joanna Skoczek “bật mí” rằng mình tuổi Rắn, bà đã đi qua “năm tuổi” của mình và sẵn sàng bước vào năm Ngựa với tinh thần hứng khởi về sự phát triển tích cực và những thử thách mới.

Trưởng đại diện Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam Joanna Skoczek. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Theo văn hóa Á Đông thì Bính Ngọ là năm của Hỏa Mã. Tôi sẽ tận hưởng kỳ nghỉ Tết bằng cách dành thời gian cho bản thân. Tôi cũng sẽ đón Tết cùng các đồng nghiệp tại Đại sứ quán. Sẽ có hoa tươi để mang đến không khí mùa Xuân, bất kể thời tiết thế nào. Năm ngoái tôi đã bày những bông lay ơn đỏ rất đẹp,” bà Joanna Skoczek chia sẻ.

Nói về văn hóa Việt Nam, Đại sứ ấn tượng bởi sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại. Bà đặc biệt ấn tượng với những người phụ nữ Việt Nam duyên dáng trong tà áo dài.

“Việc mặc áo dài thể hiện sự trân trọng những truyền thống tốt đẹp nhất, kết hợp với thông điệp mạnh mẽ về sự tự tin. Đối với tôi, áo dài là hiện thân của người phụ nữ Việt Nam: Mạnh mẽ, độc lập, duyên dáng và nữ tính. Tôi sở hữu năm chiếc áo dài và mặc chúng thường xuyên. Áo dài là sự hòa quyện hoàn hảo giữa sự duyên dáng và thoải mái,” nữ Trưởng Phái đoàn Đại sứ quán Ba Lan tại Việt Nam chia sẻ.

Cá nhân bà Joanna Skoczek rất thích khám phá văn hóa và phong tục truyền thống của người Việt, bà dành thời gian tìm hiểu về thực phẩm, trái cây tại các khu chợ truyền thống. Thời điểm mùa Xuân và năm mới cũng có nhiều sự kiện văn hóa nghệ thuật và bà luôn sẵn lòng tham gia với sự hào hứng bởi những sự kiện này giúp người nước ngoài hiểu rõ hơn về văn hóa, đất nước và con người Việt Nam.

“Tôi luôn ngạc nhiên về cách người Việt Nam kết hợp giữa sự tôn trọng truyền thống và hiện đại. Thật đáng mừng khi thấy các họa tiết truyền thống đang ngày càng được ưa chuộng trong thiết kế hiện đại. Những bức tranh từ Hội An, đồ gốm sứ Bát Tràng, lụa thêu, sơn mài, hay ứng dụng tre trúc trong đồ gia dụng… tất cả không chỉ là những tác phẩm nghệ thuật đẹp mắt mà còn là những vật dụng hữu ích, dễ sử dụng và ngắm nhìn mỗi ngày,” bà Joanna nói.

Trong năm mới, nữ Đại sứ hy vọng sẽ được đi du lịch nhiều hơn để hiểu rõ hơn về các vùng miền khác nhau của Việt Nam và tìm hiểu thêm về những nét đặc trưng, ​​phong tục, văn hóa địa phương.

Tết là dịp sum họp người thân

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa mới trình Quốc thư tháng 12/2025. Lần đầu tiên đến Việt Nam dịp Tết Nguyên đán, ông rất hào hứng trải nghiệm Tết Việt cùng gia đình, bạn bè và các đồng nghiệp tại Đại sứ quán.

Với Đại sứ, Tết cổ truyền Việt Nam là điều gì đó thật gần gũi bởi hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ấn Độ tại Việt Nam Tshering W. Sherpa. (Ảnh: PV/Vietnam+)

“Cả Ấn Độ và Việt Nam đều có rất nhiều lễ hội. Chúng ta đều coi trọng các dịp lễ hội cũng như những giá trị văn hóa gắn liền với các lễ hội đó. Người dân hai nước đều trân trọng các giá trị truyền thống và di sản. Các lễ hội cũng là dịp để chúng ta sum họp với những người thân yêu và kết nối lại các mối quan hệ bạn bè,” Đại sứ chia sẻ.

Đại sứ cho rằng giao lưu nhân dân sâu rộng và tích cực đã tạo nên sức mạnh lớn nhất của quan hệ song phương giữa hai nước. Sự thống nhất trong đa dạng là dấu ấn đặc trưng của xã hội Việt Nam-Ấn Độ. Chính điều đó khiến xã hội hai nước luôn năng động và hướng tới tương lai.

Đại sứ ghi nhận tình cảm của người Việt Nam đối với văn hóa Ấn Độ thông qua sự tham gia tích cực vào các hoạt động văn hóa do Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda tại Hà Nội tổ chức. Theo đó, ngày càng có nhiều người quan tâm đến thực hành yoga hàng ngày, học múa Ấn Độ, âm nhạc, tiếng Hindi… tại Trung tâm Văn hóa Swami Vivekananda.

Ngày Quốc tế Yoga với chủ đề “Yoga vì một Trái Đất, một Sức khoẻ chung” do Đại sứ quán Ấn Độ tại Hà Nội và Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế phối hợp tổ chức năm 2025. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

“Chúng tôi thực sự xúc động trước tình cảm của người dân Việt Nam. Điều này một lần nữa cho thấy mối liên kết văn minh-văn hóa sâu sắc giữa hai dân tộc. Trong thời gian tới, tôi dự định sẽ cùng gia đình rời Hà Nội để tới thăm các địa phương, nhằm quan sát và tìm hiểu thêm về đất nước Việt Nam. Đặc biệt, trong kỳ nghỉ Tết, gia đình tôi sẽ tới một ngôi chùa để bày tỏ lòng biết ơn đối với những phước lành đã nhận được và cầu chúc những điều tốt đẹp cho năm mới,” Đại sứ chia sẻ.

Thông qua Báo Điện tử VietnamPlus, Đại sứ gửi tới người dân Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Tết Nguyên đán: “Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và thịnh vượng. Tôi tin tưởng rằng trong năm mới, mối quan hệ hữu nghị gắn bó giữa nhân dân Ấn Độ và Việt Nam sẽ ngày càng được củng cố và phát triển mạnh mẽ hơn.”

Háo hức với Tết Việt

Tết Bính Ngọ là cái Tết thứ hai của Đại sứ New Zealand Caroline Beresford tại Việt Nam.

Năm ngoái, bà đã dành thời gian đi dạo quanh thành phố, ngắm nhìn những công trình kiến ​​trúc tuyệt đẹp, tham quan Văn Miếu và thưởng thức những món ăn đường phố.

Hình ảnh về chuyến thăm của các lãnh đạo New Zealand đến Việt Nam. (Ảnh: TTXVN)

“Hà Nội có một vẻ đẹp huyền ảo tuyệt vời trong dịp Tết. Không khí mát mẻ hơn, đêm dài hơn. Tết là dịp để mọi người quây quần bên nhau với một cảm giác hân hoan và hạnh phúc. Tôi thích ngắm đào quất bày bán trên đường phố như chúng ta đang thấy bây giờ. Tôi cũng hay được nghe nhân viên Đại sứ quán kể về cách họ chuẩn bị đón Tết Nguyên đán và cảm giác sum họp gia đình,” Đại sứ chia sẻ.

Về những điểm tương đồng, người dân New Zealand cũng dành thời gian nghỉ ngơi để ở bên gia đình. Mọi người quây quần thưởng thức những món ngon, uống rượu hoặc bia và thư giãn để sẵn sàng bước vào năm mới.

“Văn hóa New Zealand rất chú trọng đến yếu tố ẩm thực. Vì vậy, những thực phẩm ngon nhất đều được dành cho năm mới, thậm chí là chúng tôi ăn nhiều hơn mức cần thiết (cười). Nấu ăn cùng nhau là dấu hiệu của sự gắn kết gia đình. Chỉ đơn giản là dành thời gian thư giãn, trò chuyện, thưởng thức một chút rượu vang New Zealand hoặc bia New Zealand. Rất giống với những gì người Việt Nam thường làm,” Đại sứ cho biết.

Đại sứ New Zealand tại Việt Nam Caroline Beresford. (Ảnh: Việt Đức/TTXVN)

Nói về linh vật năm nay, Đại sứ New Zealand cho rằng ngựa là một hình ảnh rất thi vị, một sinh vật tuyệt vời, mạnh mẽ với rất nhiều tiềm năng để tăng tốc, là một biểu tượng phù hợp với sự phát triển của Việt Nam.

Bà Caroline Beresford háo hức mong chờ kỳ nghỉ Tết vì một người bạn thân của bà sẽ đến Việt Nam. Họ sẽ cùng trải nghiệm không khí Tết truyền thống của Việt Nam và đón năm mới ở hòn đảo Phú Quốc xinh đẹp.

“Qua đây, tôi muốn gửi lời chúc mừng năm mới đến toàn thể người dân Việt Nam. Năm 2025 là một năm tuyệt vời bởi Việt Nam đã đạt được mục tiêu tăng trưởng thần kỳ, tôi tin là các bạn sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm 2026,” Đại sứ New Zealand nhắn nhủ./.

Bất ngờ với khả năng hát tiếng Việt của các Đại sứ trong MV "Năm qua đã làm gì" Các đại sứ nhóm G4 tại Việt Nam (gồm Canada, New Zealand, Na Uy và Thụy Sỹ) gây bất ngờ khi hát tiếng Việt khá thành thục, hòa giọng cùng Hợp xướng Gió Xanh trong MV ghi hình tại Hoàng thành Thăng Long.