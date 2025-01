Đại sứ các nước chia sẻ cảm xúc về ngày Tết Việt Nam

Theo dự báo, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 8-11 độ C, vùng núi Bắc Bộ 4-6 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 2 độ C.