Quảng Ngãi: Tìm thấy thi thể một nạn nhân bị đuối nước tại bãi biển Mỹ Khê

Tối 21/2, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tịnh Khê (tỉnh Quảng Ngãi) Phạm Quốc Vương cho biết lực lượng chức năng vừa tìm thấy thi thể cháu Trần Ngọc Gia Ph. (10 tuổi) - một trong hai nạn nhân bị đuối nước, mất tích khi tắm ở bãi biển Mỹ Khê, tại vị trí cách khu vực gặp nạn khoảng hơn 100 mét.

Hiện thi thể cháu Ph. đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự. Công tác tìm kiếm nạn nhân còn lại vẫn đang tiếp tục được triển khai.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 15 giờ 2 phút cùng ngày, Công an xã Tịnh Khê nhận được tin báo về việc 3 người trong một gia đình ra bãi biển Mỹ Khê (trước quán Bích Trâm), thôn Cổ Lũy, xã Tịnh Khê tắm và không may bị đuối nước.

Công an xã đã khẩn trương phối hợp với lực lượng cứu hộ, Công an tỉnh Quảng Ngãi và quần chúng nhân dân tích cực triển khai các biện pháp ứng cứu.

Sau nhiều nỗ lực, mọi người đã tiếp cận được cháu Trần Ngọc Kim Ng. (13 tuổi) và dìu vào bờ, đưa đến cơ sở y tế để điều trị; sức khỏe dần ổn định. Hai nạn nhân Tr và Ph bị mất tích./.

