Lâm Đồng: Tìm thấy thi thể hai thiếu niên bị đuối nước ở đê Cà Giang

Ba thiếu niên cùng sinh năm 2009 đến khu vực đê Cà Giang, thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng chơi, sau đó, cả ba cùng xuống tắm nhưng 2 người bất ngờ bị đuối nước.

Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân đuối nước vào bờ. (Ảnh minh họa: TTXVN phát)
Sau nhiều giờ tích cực tìm kiếm, đến trưa 18/2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Lâm Đồng) phối hợp cùng các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và người dân tìm thấy thi thể 2 nạn nhân trong vụ đuối nước xảy ra tại đê Cà Giang, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng.

Một thi thể được tìm thấy vào khoảng 10 giờ 30 phút và một thi thể tìm thấy khoảng 12 giờ cùng ngày.

Hai nạn nhân được xác định là N.H.A và H.H.Q.B (cùng sinh năm 2009). Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai các thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục của địa phương đồng thời tổ chức thăm hỏi, động viên thân nhân người bị nạn vượt qua mất mát này.

Trước đó, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/2 (mùng 1 Tết), ba thiếu niên cùng sinh năm 2009 đến khu vực đê Cà Giang, thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng chơi. Sau đó, cả ba người cùng xuống tắm. Bất ngờ, 2 người bị đuối nước.

Người còn lại cố bơi được vào bờ, tri hô người dân ứng cứu. Khi người dân đến nơi, hai nạn nhân đã chìm xuống nước và mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đã điều động phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng phối hợp với chính quyền, người dân địa phương tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Các lực lượng chức năng đã sử dụng canô nước, phao cứu sinh, lưới… khoanh vùng, tìm kiếm kỹ lưỡng toàn bộ khu vực nghi ngờ. Tuy nhiên, do đê Cà Giang có diện tích rộng, dung tích nước ở mức cao và sâu nên công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn gặp khó khăn./.

