Tìm kiếm hai người mất tích khi tắm ở khu vực đê Cà Giang

Sáng 18/2, chính quyền xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai người mất tích trong vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/2, có ba người cùng sinh năm 2009 đến khu vực đê Cà Giang, thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng chơi. Sau đó, cả ba cùng xuống tắm ở khu vực này.

Bất ngờ, anh N.H.A và H.H.Q.B bị đuối nước. Người còn lại bơi được vào bờ, tri hô người dân ứng cứu. Khi người dân đến nơi, hai anh N.H.A và H.H.Q.B đã mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm các nạn nhân.

Tuy nhiên đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy hai người mất tích nêu trên. Vì đê Cà Giang có diện tích rộng, dung tích nước ở mức cao và sâu, trời lại tối khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai./.

