Xã hội

Tìm kiếm hai người mất tích khi tắm ở khu vực đê Cà Giang

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm các nạn nhân.

Hồng Hiếu
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)
Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN phát)

Sáng 18/2, chính quyền xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm hai người mất tích trong vụ đuối nước xảy ra trên địa bàn xã.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/2, có ba người cùng sinh năm 2009 đến khu vực đê Cà Giang, thuộc thôn 4, xã Hồng Sơn, tỉnh Lâm Đồng chơi. Sau đó, cả ba cùng xuống tắm ở khu vực này.

Bất ngờ, anh N.H.A và H.H.Q.B bị đuối nước. Người còn lại bơi được vào bờ, tri hô người dân ứng cứu. Khi người dân đến nơi, hai anh N.H.A và H.H.Q.B đã mất tích.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã Hồng Sơn và lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường triển khai lực lượng, phương tiện, tổ chức tìm các nạn nhân.

Tuy nhiên đến 24 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn chưa thể tìm thấy hai người mất tích nêu trên. Vì đê Cà Giang có diện tích rộng, dung tích nước ở mức cao và sâu, trời lại tối khiến công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Hiện công tác tìm kiếm các nạn nhân vẫn đang được triển khai./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Đuối nước #cứu hộ đuối nước #Phòng ngừa đuối nước Lâm Đồng
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Gắn kết cộng đồng qua tục dựng nêu ăn Tết

Những ngày giáp Tết, người dân thôn Tây Thuận, xã Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, lại cùng nhau dựng cây nêu đón Xuân, gìn giữ một phong tục truyền thống giàu giá trị văn hóa, tâm linh.

Bánh mỳ Nếm với phần nhân đầy đặn, chuẩn hương vị Sài Gòn. (Ảnh: Xuân Vịnh/TTXVN)

Hương vị bánh mỳ Việt tại Hong Kong

Bánh mỳ từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong thực đơn của các nhà hàng Việt Nam tại Hong Kong, “sánh vai” cùng những cái tên nổi tiếng khác như phở, bún hay nem cuốn.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị (Lạng Sơn) chăm sóc, trang trí cây đào Tết tại đơn vị. (Ảnh: Quang Duy/TTXVN)

Lạng Sơn: Canh giữ biên cương cho mùa Xuân trọn vẹn

Trực chốt trong những ngày Tết không chỉ là nhiệm vụ thường xuyên mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự hy sinh thầm lặng và ý chí kiên cường của người lính quân hàm xanh nơi tuyến đầu Tổ quốc.

Những điều thú vị về loài ngựa

Những điều thú vị về loài ngựa

Mặc dù mối quan hệ giữa người và ngựa đã có từ thời cổ xưa nhưng vẫn còn nhiều sự thật thú vị về loài ngựa mà không phải ai cũng biết./.