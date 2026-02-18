Kết nối cộng đồng, “truyền lửa” cho thế hệ trẻ kiều bào tại Lào

Ngày 17/2 (tức mồng Một tháng Giêng năm Bính Ngọ 2026), Đại sứ Việt Nam tại Lào Nguyễn Minh Tâm cùng cán bộ Đại sứ quán đã tới thăm, chúc Tết các gia đình kiều bào tiêu biểu tại thủ đô Vientiane.

Đoàn đã tới thăm các gia đình ông Phạm Văn Hùng, Chủ tịch Tổng hội người Việt Nam tại Lào; gia đình ông Phouvong Phamisith, Ủy viên Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Trưởng ban Cố vấn công tác dân tộc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Hữu nghị Lào-Việt; và gia đình bà Chitpasong Luangdetmixay, Giám đốc Tổng Công ty Chitpasong Nhotninhom.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm gửi lời thăm hỏi chân tình, lời chúc sức khỏe, an khang, thịnh vượng tới các gia đình kiều bào đã có nhiều đóng góp cho cộng đồng và xã hội Lào.

Đại sứ ghi nhận và đánh giá cao sự đóng góp tâm huyết, trách nhiệm của các gia đình trong các lĩnh vực then chốt như giao thông vận tải, xăng dầu, văn hóa và du lịch; khẳng định các gia đình và doanh nghiệp chính là những cầu nối quan trọng, góp phần vun đắp cho mối quan hệ Việt Nam-Lào không ngừng được củng cố và phát triển.

Đại sứ bày tỏ sự xúc động trước nghị lực của bà con kiều bào, dù gặp không ít khó khăn trong những ngày đầu khởi nghiệp tại Lào nhưng đã nỗ lực vượt qua để thành công; biểu dương ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa Việt Nam trong gia đình và cộng đồng, luôn dành tình cảm hướng về quê hương đất nước và thực hiện tốt chủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước Lào.

Trao đổi về định hướng sắp tới, Đại sứ Nguyễn Minh Tâm nhấn mạnh tầm quan trọng của việc kết nối, tập hợp các tổ chức tỉnh/thành hội, các câu lạc bộ, chi hội. Trong đó, Đại sứ đặc biệt lưu ý việc bồi dưỡng thế hệ trẻ kiều bào tham gia các hoạt động cộng đồng; khuyến khích đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái, hạ tầng vận tải tại Lào, cũng như việc gìn giữ, lưu truyền bản sắc văn hóa và tiếng Việt cho thế hệ trẻ và cả người dân Lào. Đảng và Nhà nước luôn coi cộng đồng người Việt Nam tại nước ngoài là bộ phận không tách rời, là nguồn lực quan trọng của dân tộc.

Đại sứ quán Việt Nam tại Lào sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để bà con ổn định cuộc sống, yên tâm làm ăn và hòa nhập tốt với xã hội sở tại.

Đáp lại tình cảm của đoàn công tác, các gia đình kiều bào trân trọng cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đại sứ Nguyễn Minh Tâm và Đại sứ quán ngay trong ngày đầu Xuân Bính Ngọ 2026.

Bà con khẳng định đây là nguồn động viên lớn lao, thể hiện rõ chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước đối với kiều bào.

Đại diện các gia đình cam kết sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật của hai nước, hội nhập tốt và đóng góp nhiều hơn cho công cuộc phát triển chung.

Bên cạnh đó, các gia đình khẳng định sẽ tiếp tục “truyền lửa” cho thế hệ con cháu để nuôi dưỡng ý thức bảo vệ mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững./.

