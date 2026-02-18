Chuyến tàu xuyên Giao thừa và tình yêu nảy nở từ những nhà ga

Lái tàu vào khoảnh khắc xuyên Giao thừa cũng là trải nghiệm rất thú vị, qua ô cửa kính có thể nhìn rõ những chùm pháo hoa rực sáng với nhiều sắc màu lung linh để chào đón năm mới.

Đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông với 4 toa chầm chậm lấy đà rồi tăng tốc, chỉ chưa đến 10 phút đã tới ga Thượng Đình, lái tàu Dương Thành Hưng (quê Hưng Yên) đang thuần thục điều khiển tàu chạy rất êm, thời gian đến các ga chờ luôn chính xác đến từng phút.

“Kể từ khi tàu Cát Linh-Hà Đông đưa vào khai thác năm 2021, lượng khách đi lại liên tục tăng, đặc biệt vào các dịp lễ, Tết. Vì thế, mỗi nhân viên làm việc tại Hà Nội Metro đều cảm thấy áp lực trách nhiệm công việc phục vụ các ‘thượng đế’ nhưng cũng đầy tự hào khi vận hành hàng trăm nghìn chuyến tàu an toàn,” anh Hưng nhoẻn cười nói.

Cũng giống như những năm trước, Tết năm nay, Hưng vẫn cầm lái tàu xuyên Tết, chuyên chở hành khách đi du Xuân đầu năm. Hành trình ấy nhiều niềm vui nhưng cũng xen lẫn cảm xúc nhớ nhà, nhớ gia đình. Tuy nhiên, khi lên tàu, mọi cảm xúc sẽ bị gạt sang một bên, chỉ có những chuyến tàu đi-đến hai đầu ga an toàn, đúng giờ là niềm mong mỏi của mỗi nhân viên Hà Nội Metro.

Vui sướng sau mỗi chuyến tàu an toàn

Là một trong 37 người được cử đi học lái tàu tuyến Metro Cát Linh-Hà Đông từ tháng 9/2014 tại Bắc Kinh (Trung Quốc), chàng trai trẻ mang bao hoài bão với công việc được rất nhiều người mơ ước đó là lái tàu đô thị đầu tiên ở Việt Nam, một nghề mới mẻ và nhiều sự trải nghiệm dấn thân.

Khi sang Trung Quốc, Hưng phải mất tới 6 tháng để học lý thuyết nghiệp vụ, là những kiến thức chung về đường sắt đô thị. Vốn từ vựng không nhiều, anh em trong đoàn mỗi tối phải học thêm tiếng Trung, liên tục chịu khó giao tiếp để nạp thêm cách phát âm, ngữ pháp.

Sau 12 tháng được tu nghiệp cả lý thuyết và thực hành, làm phụ lái theo hướng dẫn của giảng viên Trung Quốc, Hưng đã được đào tạo kỹ năng vận hành tàu, xử lý tình huống và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho hành khách trên tuyến tàu điện trên cao đầu tiên của Hà Nội

“Quãng thời gian đó là cả một kỷ niệm không thể nào quên với mỗi lái tàu bởi nỗi nhớ nhà, học hành liên tục với lượng kiến thức khổng lồ để chuẩn bị cho mỗi kỳ sát hạch. Phòng ở lúc nào cũng sáng đèn cả đêm. Nhờ chăm chỉ, chịu khó và ham học hỏi, các học viên đều hoàn thành tốt bài thi, được cấp chứng chỉ từ nước bạn,” anh Hưng chia sẻ.

Lái tàu tuyến Metro Cát Linh-Hà Đông được cử đi đào tại Trung Quốc và về nước vận hành, điều khiển đoàn tàu. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

Tuy nhiên, khi về nước, dự án này liên tục lùi tiến độ hoàn thành, cánh lái tàu như anh Hưng đã trông ngóng từng ngày để được cầm lái. Trong thời gian này, những lái tàu đầu tiên đã phải làm đủ các công việc từ chạy xe ôm công nghệ, bốc hàng hóa, làm thợ xây… và với chỉ một niềm hy vọng: “chờ đoàn tàu lăn bánh.”

Sau 6 năm đằng đẵng, ngày 6/11/2021, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Thủ đô và cả nước đã hoàn thành, chính thức vận hành thương mại.

“Mặc bộ trang phục áo trắng, bên ngoài là chiếc vest màu xanh than đậm, đội mũ kê pi mở cánh cửa để khách lên xuống chuyến tàu đầu tiên, lái tàu đều phấn khởi vì đã thỏa niềm mơ ước được cầm lái đoàn tàu. Cảm xúc lúc đó thật hạnh phúc, vỡ òa đến phát khóc,” lái tàu Hưng bồi hồi nhớ lại.

Với số lượng lái tàu còn ít, từ 2021 đến nay, Hưng đã 3 lần chạy tàu xuyên Giao thừa. Do đó, vào mỗi dịp Tết, anh thường sắm sửa và ăn bữa cơm tất niên sớm với gia đình.

"Lái tàu vào khoảnh khắc xuyên Giao thừa cũng là trải nghiệm rất thú vị, qua ô cửa kính của đoàn tàu đang lăn bánh có thể nhìn rõ những chùm pháo hoa rực sáng với nhiều sắc màu lung linh trên bầu trời để chào đón năm mới. Dù lượng khách đi chơi Tết không thể đông bằng ngày thường, những chuyến tàu vẫn xuất phát đúng giờ. Ngày Tết cũng muốn ở với gia đình nên có lúc cũng buồn nhưng được phục vụ nhân dân dịp Tết đó chính là nhiệm vụ, là đặc thù của nghề," chàng trai trẻ lái tàu tâm sự.

Cũng có thâm niên gắn bó với dự án từ thuở đầu, anh Vũ Cẩm Chí (Nam Định), nhân viên quản lý thiết bị điện trên tàu, toa xe thuộc khu bảo trì đoàn tàu sẽ đón Giao thừa ngay tại Depot Phú Lương.

Anh Vũ Cẩm Chí, nhân viên quản lý thiết bị điện trên tàu, toa xe đang thực hiện bảo dưỡng đoàn tàu Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: Việt Hùng/Vietnam+)

“Với nghiệp vụ đặc thù bảo trì đoàn tàu, ngày lễ hay Tết đều giống như nhau bởi sau một ngày vận hành, vào 23h đoàn tàu sẽ được đưa về điểm tập kết tại Depot Phú Lương để ‘khám bệnh’ cho từng chi tiết nhằm đảm bảo an toàn cho hành trình vào ngày kế tiếp. Ngày Tết đi làm thì bánh chưng, giò, dưa hành là món chính, thậm chí là cả mỳ tôm do quán xá đóng cửa,” anh Chí nói.

Chỉ khi nào xong công việc, anh Chí và kíp 6 người trong tổ sẽ ngồi lại với nhau, chia sẻ về kiến thức, kỹ năng hay những chuyện vui buồn trong năm qua.

“Những đoàn tàu được chạy an toàn, anh em cảm thấy vui sướng vì đã đóng góp một phần công sức nhỏ bé vào công cuộc phát triển vận tải hành khách công cộng của Thủ đô. Có lần mời cả gia đình đi tàu và có khoe với con cái về đoàn tàu mà chính đôi tay mình đã bảo dưỡng, sửa chữa thì cảm thấy tự hào, được hãnh diện khi đi trên đoàn tàu êm ái giống hệt như nước ngoài mà trước đây vốn chỉ được xem trên màn hình tivi,” anh Chí chia sẻ.

Nên duyên vợ chồng từ những chuyến tàu

Tuyến tàu Cát Linh-Hà Đông cũng chính là nơi gặp gỡ của những tình yêu đôi lứa, hiện có 41 cặp vợ chồng kết hôn chính từ quá trình lao động sản xuất nảy sinh tình yêu.

Làm nhân viên phục vụ trên ga, năm 2016, anh Lương Văn Việt được cử sang Trung Quốc đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, cách phục vụ hành khách, xử lý các sự cố trên ga. Khi làm tại Metro Cát Linh-Hà Đông, anh quen được người vợ hiện tại cũng làm việc chính tại ga là Nguyễn Thị Hường.

Với công việc thường xuyên trao đổi thông tin, thậm chí là giao ca, cả hai tìm được nhiều sự tương đồng khi cùng quê, chia sẻ và thấu hiểu được nghề nên ngay từ lần đầu gặp nhau, Việt đã chủ động làm quen và sau thời gian theo đuổi cả năm trời, anh chính thức mới nhận được cái gật đầu từ người bạn đời hiện tại.

"Đặc thù công việc tại đội ga thường sẽ là ca kíp kéo dài, do đó, 2 vợ chồng làm lệch ca để còn trông con. Có lúc giao ca thì hàng xóm tranh thủ trông giúp. Xác định nghề phục vụ sẽ khó có thể đón Tết trọn vẹn nên vợ chồng động viên nhau đi làm. 6 năm làm ở Metro, Tết với mỗi nhân viên trực sẽ là khoảng thời gian sau ngày 7 Âm lịch, lúc đó mới về quê đón Tết muộn," anh Việt nói.

Nhiều cặp vợ chồng đã nên duyên từ chính đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Có chồng làm lái tàu, chị Trịnh Thị Phượng, nhân viên quản lý tổng hợp giám sát chạy tàu trên ga tuyến Cát Linh-Hà Đông vẫn nhớ về khoảnh khắc đầu tiên nhìn cánh lái tàu với sự thán phục và nể trọng.

Tết với mỗi nhân viên trực sẽ là khoảng thời gian sau ngày 7 Âm lịch, lúc đó mới về quê đón Tết muộn.

Phượng kể, lái tàu có bộ đồng phục nhìn khá bắt mắt, dáng oai phong, lại thành thạo điều khiển cả một khối sắt chạy êm ru trên ray chở cả nghìn người. Ngay ngày đầu tiên vận hành thương mại, cô gái trẻ này đã ấn tượng và ngưỡng mộ những đồng nghiệp lái tàu.

“Nhiều khi nắm được lịch chạy tàu, đoàn tàu sẽ qua ga chính xác vào khung giờ đó và cũng là lúc hai vợ chồng giao tiếp thông qua việc giơ cánh tay báo hiệu chuyến tàu đã về đích an toàn, đó là một cảm giác rất khó tả,” chị Phượng thổ lộ.

Theo ông Lê Bằng An, Tổng Giám đốc Hà Nội Metro, năm 2025, tuyến Cát Linh-Hà Đông phục vụ hơn 13,68 triệu lượt hành khách, vượt 7,4% kế hoạch và tăng 15,3% so với năm 2024; công tác vận hành tiếp tục được bảo đảm an toàn tuyệt đối; bảo trì, bảo dưỡng định kỳ được thực hiện theo đúng kế hoạch.

Trong 9 ngày nghỉ Tết Bính Ngọ, Metro Cát Linh-Hà Đông cũng đã điều chỉnh kéo dài và tăng tần suất chạy tàu trong giờ cao điểm và thực hiện vận chuyển miễn phí 100% giá vé nhằm đáp ứng nhu cầu vận chuyển khách đi lại.

“Việc miễn phí vé là món quà đầu Xuân ý nghĩa thành phố Hà Nội dành tặng người dân và du khách, góp phần khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, giảm áp lực giao thông đô thị và mang đến những hành trình di chuyển an toàn, thuận tiện, thân thiện môi trường,” ông An nhấn mạnh.

Những nhân viên đường sắt Cát Linh-Hà Đông lại chuẩn bị trang phục, lên giao ban để bắt đầu cho một ca làm việc mới trong ngày Tết. Với họ, tình yêu nảy nở từ chính những chuyến tàu đúng như bài hát truyền thống của Hà Nội Metro: “Hành trình vạn dặm bắt đầu từ một bước chân… Sẽ nhớ mãi những ngày xưa ấy, bao buồn vui chở theo những chuyến tàu. Để mai này ta mãi mãi nhớ thương nhau.”/.

Tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông (Hà Nội) - tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của cả nước trở thành phương tiện đi lại hằng ngày của đông đảo người dân Thủ đô. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)