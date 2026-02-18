Thời tiết ngày mùng 2 Tết: Không khí lạnh mở rộng, vùng núi có nơi rét đậm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 18/2 (mùng 2 Tết), không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác thuộc Bắc Trung Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ.

Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa từ ngày 18-19/2 (từ mùng 2 đến mùng 3 Tết) trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.

Trên biển, ở vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 1,5-2,5m; khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, riêng vùng biển phía Đông Bắc có lúc cấp 7, giật cấp 8-9, biển động mạnh, sóng biển cao 3-5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau, khu vực Giữa Biển Đông và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2,5-3,5m. Gió mạnh và gió giật, sóng lớn trên biển có khả năng ảnh hưởng đến hoạt động của tàu thuyền và các hoạt động khác.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 18/2:

Tây Bắc Bộ có mưa nhỏ vài nơi; riêng Lai Châu và Điện Biên ngày nắng. Gió nhẹ. Trời chuyển rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ C. Riêng khu Tây Bắc 25-27 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Đông Bắc Bộ cũng có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C; nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 19 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế có mưa rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C; nhiệt độ cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 25-27 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ: Phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C; cao nhất 27-30 độ C, phía Nam có nơi trên 30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ ngày nắng, đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Thủ đô Hà Nội có mưa và mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-19 độ C, cao nhất từ 19-21 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất 33-35 độ C, có nơi trên 35 độ C./.

