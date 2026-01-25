Quảng Trị: Tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước trên sông Sê Pôn

Chiều 25/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể cháu bé bị đuối nước trên sông Sê Pôn, xã Lao Bảo.

Thi thể cháu T.H.Q (sinh năm 2014), trú tại xã Lao Bảo được tìm thấy vào khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Các lực lượng chức năng triển khai thủ tục bàn giao thi thể nạn nhân cho người nhà đưa về mai táng theo phong tục của địa phương; đồng thời thăm hỏi, động viên người thân, gia đình nạn nhân.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 23/1, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ nhận tin báo cháu T.H.Q bị đuối nước trên sông Sê Pôn, đoạn qua thôn Duy Tân, xã Lao Bảo.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đơn vị điều động nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ phối hợp với chính quyền địa phương và người dân tổ chức tìm kiếm. Các lực lượng chức năng sử dụng lưới cào, rà soát khu vực nghi ngờ có nạn nhân. Tuy nhiên, do dòng nước chảy xiết và địa hình phức tạp nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn./.

