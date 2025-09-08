Xã hội

Đi câu cá ở hồ Thủy điện Thác Mơ, nam thanh niên bị đuối nước

Do bãi câu bị vướng cành cây, cỏ, khó thả dây câu nên anh Khôi bơi ra khu vực thả mồi câu, lặn xuống để dọn dẹp, rồi bất ngờ chìm xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi mất tích.

Đậu Tất Thành
Lực lực chức năng triển khai phương án tìm kiếm thi thể anh Khôi dưới hồ thủy điện Thác Mơ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)
Lực lực chức năng triển khai phương án tìm kiếm thi thể anh Khôi dưới hồ thủy điện Thác Mơ. (Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Đến 16 giờ ngày 8/9, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Đồng Nai) phối hợp với người dân đã tìm thấy thi thể anh Bàn Hữu Khôi (29 tuổi, ngụ xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai), nạn nhân bị nước cuốn mất tích khi đi câu cá tại lòng hồ Thủy điện Thác Mơ.

Trước đó, sáng cùng ngày, anh Khôi rủ một người bạn vào lòng hồ Thủy điện Thác Mơ (thuộc thôn 10, xã Bom Bo, tỉnh Đồng Nai) để câu cá.

Đến 12 giờ trưa, do bãi câu bị vướng cành cây, cỏ, khó thả dây câu nên anh Khôi bơi ra khu vực thả mồi câu, lặn xuống để dọn dẹp.

Tuy nhiên, anh Khôi bất ngờ chìm xuống vùng nước sâu và bị cuốn trôi mất tích.

Thấy anh Khôi bị chìm xuống nước, người bạn đi cùng nhanh chóng hô hoán người dân xung quanh lặn xuống tìm kiếm nhưng bất thành.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh Đồng Nai đã điều động các phương tiện chuyên dụng cùng hàng chục cán bộ, chiến sỹ nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp với lực lượng địa phương, triển khai phương án tìm kiếm nạn nhân.

Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện cách hiện trường khoảng 50m.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)
#hồ thủy điện Thác Mơ #nước cuốn mất tích #câu cá Đồng Nai
Theo dõi VietnamPlus

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục