Gia Lai: Tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước cuốn tại đập tràn

Sau nhiều giờ nỗ lực tìm kiếm trong điều kiện mưa lớn và dòng nước chảy xiết, lực lượng chức năng tỉnh Gia Lai đã tìm thấy thi thể chị Đ.W (sinh năm 2003, trú tại xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai), nạn nhân bị nước cuốn tại đập tràn làng Dút 1, xã Ia Hrung.

Thi thể nạn nhân được phát hiện cách vị trí gặp nạn khoảng 1,5km và đã được bàn giao cho gia đình lo hậu sự.

Trước đó, khoảng 18 giờ ngày 31/8, anh H (sinh năm 2006) điều khiển xe máy chở vợ là chị Đ.W và con trai Kh (sinh năm 2023) đi qua đập ở xã Ia Hrung thì không may cả 3 bị nước cuốn trôi. Anh H đã kịp cứu con trai lên bờ an toàn, còn chị Đ.W mất tích.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Pleiku, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Gia Lai đã khẩn trương triển khai lực lượng và phương tiện đến hiện trường tìm kiếm người bị nạn dưới sự chỉ huy trực tiếp của Thượng tá Trần Đăng Khoa, Phó Trưởng phòng.

Trong đêm, 16 cán bộ, chiến sỹ cùng xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy và nhiều thiết bị chuyên dụng đã tìm kiếm người mất tích. Tuy nhiên, do mưa lớn, nước chảy mạnh và trời tối, việc tìm kiếm phải tạm dừng lúc 22 giờ 30 phút để đảm bảo an toàn.

Đến sáng 1/9, lực lượng cứu hộ tiếp tục huy động 14 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đặc chủng phối hợp với chính quyền địa phương, công an xã và người dân chia thành nhiều mũi tìm kiếm mở rộng. Đến khoảng 10 giờ 15 phút, thi thể nạn nhân được tìm thấy.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo tăng cường tuyên truyền, khuyến cáo người dân không qua lại các khu vực đập tràn, ngầm tràn khi có mưa lũ, nước dâng cao để tránh tai nạn thương tâm./.

Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại Lào Cai Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, chiều 29/8, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại xã Ngũ Chỉ Sơn từ ngày 26/8.