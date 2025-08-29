Đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị lũ cuốn trôi tại Lào Cai

Sau nhiều ngày tích cực tìm kiếm, chiều 29/8, cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai cho biết, lực lượng cứu nạn, cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân bị nước lũ cuốn trôi tại xã Ngũ Chỉ Sơn từ ngày 26/8.

Nạn nhân là anh L.A.H. (sinh năm 1998), trú tại thôn Can Hồ Mông, xã Ngũ Chỉ Sơn.

Trước đó, từ ngày 25/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 5.

Vào khoảng 13h ngày 26/8, mưa lũ ở thôn Can Hồ Mông đã làm 2 người bị cuốn trôi là anh Vàng A Giàng (sinh năm 1986, trú tại thôn Can Hồ Mông) và nạn nhân L.A.H.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền và người dân địa phương đã nhanh chóng tổ chức tìm kiếm.

Đến thời điểm 17h cùng ngày, lực lượng chức năng đã tìm thấy anh Vàng A Giàng và đưa a Giàng chuyển đến Bệnh viện đa khoa Sa Pa để điều trị.

Chính quyền địa phương đã huy động quân số lên tới 180 người để tiếp tục thực hiện tìm kiếm nạn nhân L. A. H. mất tích.

Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và phòng thủ dân sự xã Ngũ Chỉ Sơn cho biết, hướng tìm kiếm tập trung dọc theo ven suối, từ suối Đôi đến đập thuỷ điện Mây Hồ.

Đến 16h15 chiều 29/8, thi thể nạn nhân L.A.H. được tìm thấy tại lòng hồ thủy điện Sùng Vui, xã Bát Xát, cách vị trí bị nạn khoảng 8km.

Hiện các lực lượng đang phối hợp triển khai để đưa thi thể về làm các thủ tục bàn giao lại cho gia đình.

Như vậy, hoàn lưu bão số 5 tại Lào Cai đã khiến 1 người chết, 3 người bị thương. Ngoài ra, bão gây thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất với 992 ngôi nhà bị ảnh hưởng. Mưa lũ gây thiệt hại về nông lâm nghiệp với gần 765ha; 2,2 tấn cá hồi bị thiệt hại...

Hệ thống giao thông bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nhiều tuyến quốc lộ huyết mạch như Quốc lộ 32, 4D bị sạt lở ta luy dương với khối lượng đất đá lớn.

Các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã nỗ lực, dồn sức cùng nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo nhanh chóng ổn định đời sống cho nhân dân./.

Thanh Hóa: Lũ ống bất ngờ cuốn trôi hai mẹ con khi đang qua suối Khoảng 14 giờ 30 ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý, Thanh Hóa, xảy ra lũ ống bất ngờ, cuốn trôi hai mẹ bà Thào Thị Dua.