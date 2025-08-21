Thanh Hóa: Lũ ống bất ngờ cuốn trôi hai mẹ con khi đang qua suối

Ngày 21/8, ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa, cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến 2 mẹ con tử vong.

Trước đó, vào khoảng 14 giờ 30 ngày 20/8, tại khu vực suối Chà Làm thuộc bản Khằm 2, xã Trung Lý xảy ra lũ ống bất ngờ.

Thời điểm đó, hai mẹ con bà Thào Thị Dua (sinh năm 1974) và Sùng Thị Sua (sinh năm 2014) cùng trú tại bản Khằm 1, xã Trung Lý băng qua suối Chà Làm để trở về nhà, không may trượt chân rơi xuống chỗ nước sâu, chảy xiết và bị nước cuốn trôi, mất tích.

Chính quyền địa phương khi nhận được tin báo đã huy động lực lượng khẩn trương triển khai tìm kiếm.

Đến khoảng 15 giờ 20 cùng ngày, thi thể bà Dua được tìm thấy cách hiện trường khoảng 500m. Thi thể nạn nhân được đưa về gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Sáng 21/8, chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng và Ban Quản lý bản nỗ lực tìm kiếm và đã tìm thấy thi thể em Sua.

Thời điểm này, trên địa bàn các xã miền núi thường xuyên xảy ra mưa lớn, kéo dài, gây lũ ống, lũ quét bất ngờ, chính quyền địa phương khuyến cáo người dân hạn chế lưu thông qua sông, suối, ngầm, tràn khi nước dâng cao, chảy xiết.../.

