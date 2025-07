Nỗ lực tìm kiếm người mất tích do mưa lũ ở Sơn La

Các trận mưa lớn kéo dài trong chiều tối và đêm 26 đến rạng sáng 27/7 đã gây sạt lở đất, lũ quét tại xã Chiềng Sơ, tỉnh Sơn La, làm 1 người tử vong, 3 người mất tích do bị lũ cuốn.

Ngay khi nhận được thông tin, khoảng 300 người thuộc Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2-Sông Mã, Tổ Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Sông Mã; Công an xã và dân quân, nhân dân địa phương khẩn trương tìm kiếm 3 người mất tích.

Ngoài khu vực gần nơi các nạn nhân mất tích, lực lượng của Ban chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã và Công an cũng được huy động tìm kiếm dọc theo dòng sông Mã.

Tuy nhiên, do lượng đất đá và cây cối bị cuốn trôi rất lớn, nằm ngổn ngang dọc con suối bị lũ quét qua, nước sông Mã hiện dâng cao nên công tác tìm kiếm những người mất tích gặp rất nhiều khó khăn.

Trung tá Lê Văn Quân, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 2 - Sông Mã, thông tin ngay khi nhận được thông tin, đơn vị đã nhanh chóng phối hợp với lực lượng Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã và Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân xã nhanh chóng đến hiện trường khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, di dời người dân trong khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn. Hiện tại xã Chiềng Sơ còn 3 người đang mất tích, có thể là bị vùi lấp tại các khu vực đất đá sạt lở do lũ ống, lũ quét.

Mặc dù huy động nhiều người, tìm kiếm nhiều giờ qua, nhưng công cụ thô sơ, khối lượng đất đá rất nhiều, Đảng ủy xã Chiềng Sơ đã đề xuất, kiến nghị chính quyền tỉnh Sơn La nhanh chóng tăng cường máy móc để tìm kiếm được những người còn mất tích trong thời gian sớm nhất.

Hiện nay, ở xã Chiềng Sơ trời không mưa. Do đó, các lực lượng chức năng và người dân địa phương đang nỗ lực để tìm kiếm những người mất tích./.

