Mưa lũ ở Sơn La làm 2 người chết, thiệt hại nặng về cơ sở hạ tầng

Từ ngày 26 đến sáng 27/7, do chịu ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua khu vực Bắc Bộ, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, tính đến 17 giờ ngày 27/7, mưa lũ đã làm 2 người chết là ông Lò Văn È (xã Chiềng Sơ) và bà Lý Thị Cha (xã Mường Lầm); 4 người mất tích do lũ ống, lũ quét cuốn trôi là ông Lò Văn Nọi, ông Cà Văn Mái, anh Lò Văn Thịnh (đều ở xã Chiềng Sơ) và ông Vàng Chứ Pó (xã Mường Lầm).

Mưa lũ cũng đã gây thiệt 2 nhà ở xã Mường Lầm bị cuốn trôi, sập đổ hoàn toàn và 27 nhà ở các xã Bó Sinh, Nậm Ty phải di dời khẩn cấp; trên 110ha lúa gieo trồng sau 10 ngày ở các xã Nậm Ty, Bó Sinh, Mường Lầm, Chiềng La, Mường Khiêng bị ngập và vùi lấp; 43 con gia súc ở các xã Bó Sinh, Sông Mã, Mường Lầm, Nậm Ty bị vùi lấp và cuốn trôi; 266 con gia cầm ở xã Bó Sinh bị sạt lở vùi lấp; 300 con gia cầm ở xã Sông Mã bị cuốn trôi...

Ngoài ra, mưa lũ đã làm 60 trạm biến áp mất điện và trên 5.560 khách hàng mất điện; 5 cầu treo tại xã Mường Lầm bị thiệt hại; 2 điểm sạt lở tại tuyến đường xã Mường Lầm-xã Đứa Mòn; sạt tuyến đường Quốc lộ 102 xã Bó Sinh; trên địa bàn xã Huổi Một và xã Sốp Cộp từ Km95-km113 Quốc lộ 4G bị sạt lở trên toàn tuyến...

Trước tình hình thiên tai, ngày 27/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã triển khai các Đoàn công tác do Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành xuống xã trực tiếp chỉ đạo công tác ứng phó và khắc phục thiệt hại do mưa lũ; đồng thời, thăm hỏi động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai gây ra.

Cùng với đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các xã với phương châm 4 tại chỗ phân công các thành viên trong Ban Chỉ huy xã trực tiếp đến hiện trường những địa bàn xảy ra thiên tai để chỉ đạo tìm kiếm người mất tích, sơ tán dân, di dời bảo vệ các công trình, bố trí tạm thời nơi ở an toàn cho nhân dân; chỉ đạo triển khai khắc phục thiệt hại, nhất là việc thăm hỏi thực hiện chính sách hỗ trợ đối với các gia đình có người bị nạn; sửa chữa nhà bị hư hỏng; xử lý thông tuyến các điểm giao thông bị ách tắc; dọn dẹp vệ sinh môi trường; rà soát, thống kê thiệt hại; ổn định đời sống, sản xuất của người dân./.

