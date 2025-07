Quảng Trị: Ôtô bị cuốn trôi khi vượt ngầm tràn, 4 người được ứng cứu kịp thời

Theo Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Trị), các lực lượng chức năng và người dân đã kịp thời ứng cứu 4 người trên 1 chiếc xe ôtô khi người điều khiển phương tiện cố tình bỏ qua cảnh báo để vượt ngầm tràn khiến xe bị cuốn trôi.

Cụ thể, vào khoảng 17 giờ ngày 26/7, tại cầu tràn nối thôn Tân Trung đi Bản Cồn, xã Tân Lập, 4 thanh niên điều khiển 1 xe ôtô đã bất chấp cảnh báo, tự ý tháo dỡ rào chắn để vượt qua cầu tràn đang bị ngập nước.

Do nước suối đổ về mạnh, xiết nên xe ôtô bị cuốn trôi. Rất may mắn, được sự ứng cứu kịp thời của các lực lượng chức năng và người dân, 4 người trên xe đã kịp thời thoát ra ngoài an toàn.

Đến nay, chiếc xe ôtô vẫn chưa được tìm thấy.

Trước đó, chính quyền địa phương đã cắm chốt và cảnh báo cấm qua lại tại khu vực nguy hiểm từ 9 giờ sáng cùng ngày. Tuy nhiên, sự việc đáng tiếc xảy ra vào thời điểm lực lượng chức năng đang nghỉ ăn tối.

Mưa lớn cục bộ trong những ngày qua tại khu vực miền núi phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị đã gây ngập lụt tại nhiều cầu, ngầm tràn, làm gián đoạn giao thông và gây thiệt hại đáng kể về sản xuất nông nghiệp, thủy sản, hạ tầng giao thông.

Theo báo cáo nhanh của Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai tỉnh Quảng Trị, tính đến 11 giờ ngày 27/7, mưa lớn cục bộ trong thời gian ngắn đã gây ngập lụt, chia cắt tại một số cầu, ngầm tràn ở các xã thuộc khu vực miền núi phía Tây Nam của tỉnh.

Hiện tại, cầu tràn Chân Rò, xã Đakrông ngập khoảng 0,2m; cầu tràn Ba Lòng và cầu tràn Tà Lang, xã Ba Lòng ngập khoảng 0,3m. Các vị trí cầu tràn, ngầm tràn bị ngập lụt, chia cắt nước trước đó cơ bản đã rút, giao thông đã trở lại bình thường.

Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại cho hạ tầng giao thông, sản xuất và đời sống người dân: hơn 20m taluy âm bị sạt lở tại cầu tràn thôn Cheng, xã Tân Lập; một phần đường bêtông và taluy bị cuốn trôi tại ngầm tràn thôn Ta Xía, xã Tân Lập; cầu tràn qua thôn Ván Ri, xã Khe Sanh bị xói lở sâu gần 1m, có nguy cơ sập gãy gây chia cắt.

Có 3 điểm sạt lở nhẹ tại km6-km8 đoạn khu vực Ka Tăng Lao Bảo, xã Hướng Phùng và 1 điểm tại km27 nhánh Tây đường Hồ Chí Minh đoạn từ Đồn đi Trạm A Ròong, xã Hướng Phùng.

Về nông nghiệp, gần 22ha lúa bị ngập và vùi lấp tại xã Khe Sanh và Tân Lập. Ngoài ra, 1ha ao cá ở xã Tân Lập cũng bị thiệt hại.

Hiện các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương và ngành chuyên môn tỉnh Quảng Trị tiếp tục theo dõi sát diễn biến thời tiết, rà soát thiệt hại và triển khai các phương án ứng phó, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai./.

Mưa lớn ở miền núi phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị, nhiều bản làng bị cô lập Từ tối 25-26/7/2025, mưa lớn cục bộ kéo dài, mực nước tại nhiều khu vực sông, suối ở phía Tây Nam tỉnh Quảng Trị dâng cao, chảy xiết khiến nhiều cầu tràn bị ngập sâu, một số bản làng bị cô lập.