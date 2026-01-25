Vụ 3 người tử vong trên đường ở Quảng Trị: Xác định danh tính các nạn nhân

Liên quan đến vụ việc 3 người tử vong trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, Quảng Trị) vào rạng sáng 25/1, lực lượng chức năng đã xác định được danh tính các nạn nhân và thông tin ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Cụ thể, 3 nạn nhân tử vong gồm: Hoàng Tuấn Anh (sinh năm 2008, trú tổ dân phố 9 phường Đồng Thuận); Ng. M. T (sinh năm 2010, trú thôn Quyết Thắng, xã Bắc Trạch) và Ng. G. B (sinh năm 2010, trú thôn Thanh Xuân, xã Bắc Trạch, tỉnh Quảng Trị).

Ngoài ra, một nạn nhân bị thương được xác định là L. D. T (sinh năm 2009, trú thôn Tiền Phong, xã Bắc Trạch) đang cấp cứu ở Bệnh viện hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới.

Đại diện lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, đến nay, cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc 3 người tử vong và 1 người bị thương trên đường Võ Nguyên Giáp.

Theo điều tra ban đầu, nhóm người liên quan đã có hẹn gặp và tập trung từ trước. Quá trình di chuyển, các đối tượng đi thành đoàn, có biểu hiện rú ga, nẹt pô, gây mất trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, sau đó, xảy ra va chạm giữa các xe khiến 3 người tử vong.

Như phóng viên TTXVN đã đưa tin, vào khoảng 0 giờ 30 phút ngày 25/1, tại tuyến đường Võ Nguyên Giáp (phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị), người dân phát hiện 3 người đã tử vong, một người khác bị thương và được đưa đi cấp cứu.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận có nhiều vật dụng nghi liên quan như bình xịt hơi cay, dao, vỏ chai bia và một xe máy bị hư hỏng phần đầu./.