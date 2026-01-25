Gia Lai: Lan tỏa chương trình “Tết Nhân ái” tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Chiều 25/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức "Tết Nhân ái" tại xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách,” “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Với tinh thần sẻ chia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng 75 suất quà Tết có tổng trị giá 45 triệu đồng (600 ngàn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi và người yếu thế ở xã Vân Canh.

Xúc động sau khi nhận quà Tết, chị Hoàng Thị Xô, ở thôn Hiệp Châu, xã Vân Canh, xúc động chia sẻ, gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, trong đợt mưa lũ lịch sử của cơn bão số 13 vừa qua, hầu hết hoa màu của gia đình bị gãy đổ, dập nát, nhà ở bị tốc mái. Nay nhận được phần quà Tết của Hội Chữ thập đỏ, gia đình chị có điều kiện mua sắm để vui Tết, đón Xuân mới.

Nhằm tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo… ở tỉnh có điều kiện đón Tết Bính Ngọ đủ đầy hơn, hiện nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã và đang đồng loạt kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng xã hội, chung tay hỗ trợ, đóng góp kinh phí, quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phấn đấu trao tặng khoảng 60.750 phần quà Tết có tổng trị giá khoảng 30,3 tỷ đồng (mỗi xã, phường phấn đấu tặng ít nhất 400 phần quà, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm phấn đấu tặng 100 phần quà) cho các hộ dân trong toàn tỉnh đón Tết Bính Ngọ 2026./.

