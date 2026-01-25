Xã hội

Gia Lai: Lan tỏa chương trình “Tết Nhân ái” tới các hộ có hoàn cảnh khó khăn

Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phấn đấu trao tặng khoảng 60.750 phần quà Tết có tổng trị giá khoảng 30,3 tỷ đồng cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn để đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ.

Trịnh Bang Nhiệm
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà “Tết Nhân ái” cho các hộ gia đình khó khăn. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)
Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tặng quà “Tết Nhân ái” cho các hộ gia đình khó khăn. (Ảnh: Trịnh Bang Nhiệm/TTXVN)

Chiều 25/1, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai tổ chức "Tết Nhân ái" tại xã Vân Canh (tỉnh Gia Lai).

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ phát động, thể hiện tinh thần “lá lành đùm lá rách,” “tương thân tương ái” tốt đẹp của dân tộc.

Với tinh thần sẻ chia, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai trao tặng 75 suất quà Tết có tổng trị giá 45 triệu đồng (600 ngàn đồng/suất) cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, cận nghèo, bị thiệt hại do thiên tai, khuyết tật, người già neo đơn, trẻ mồ côi và người yếu thế ở xã Vân Canh.

Xúc động sau khi nhận quà Tết, chị Hoàng Thị Xô, ở thôn Hiệp Châu, xã Vân Canh, xúc động chia sẻ, gia đình chị có hoàn cảnh khó khăn, trong đợt mưa lũ lịch sử của cơn bão số 13 vừa qua, hầu hết hoa màu của gia đình bị gãy đổ, dập nát, nhà ở bị tốc mái. Nay nhận được phần quà Tết của Hội Chữ thập đỏ, gia đình chị có điều kiện mua sắm để vui Tết, đón Xuân mới.

Nhằm tạo điều kiện cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ nghèo… ở tỉnh có điều kiện đón Tết Bính Ngọ đủ đầy hơn, hiện nay, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai đã và đang đồng loạt kêu gọi sự sẻ chia của cộng đồng xã hội, chung tay hỗ trợ, đóng góp kinh phí, quà Tết cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị thiệt hại do thiên tai ở tỉnh.

Các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phấn đấu trao tặng khoảng 60.750 phần quà Tết có tổng trị giá khoảng 30,3 tỷ đồng (mỗi xã, phường phấn đấu tặng ít nhất 400 phần quà, mỗi câu lạc bộ, đội, nhóm phấn đấu tặng 100 phần quà) cho các hộ dân trong toàn tỉnh đón Tết Bính Ngọ 2026./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Gia Lai #Quà Tết #Tết Nhân ái #xã Vân Canh Gia Lai
Theo dõi VietnamPlus

TẾT BÍNH NGỌ 2026

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Tặng quà Tết, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đặc khu Bạch Long Vĩ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tết sớm cùng quân và dân đặc khu Bạch Long Vĩ

Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng các đơn vị tổ chức các hoạt động mang chủ đề “Xuân biên cương-Tết hải đảo-Thắm tình quân dân-Chào Xuân Bính Ngọ 2026” tại đặc khu Bạch Long Vĩ.