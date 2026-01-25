Hải Phòng: Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đưa Tết sớm đến đặc khu Bạch Long Vĩ

Trong không khí hân hoan chuẩn bị đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng thời tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình công tác dân vận “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 đã phối hợp cùng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hải Phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, Thành đoàn Hải Phòng và cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa chủ đề “Xuân biên cương-Tết hải đảo-Thắm tình quân dân- Chào Xuân Bính Ngọ 2026”.

Chương trình diễn ra trong ngày 24-25/1 tại đặc khu Bạch Long Vĩ, thành phố Hải Phòng, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân dân, lan tỏa tinh thần mùa Xuân nơi đầu sóng ngọn gió.

Trong chương trình đã diễn ra các hoạt động rất ý nghĩa như Dâng hương tại Đài tưởng niệm Liệt sỹ đặc khu Bạch Long Vĩ; thăm, chúc Tết 13 đầu mối cơ quan, đơn vị lực lượng vũ trang đứng chân tại đặc khu; đêm giao lưu văn nghệ với các tiết mục ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước, biển, đảo Tổ quốc; hái hoa dân chủ, đốt lửa trại, hội thi “Gói bánh chưng xanh.”

Tặng quà Tết, cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân tại đặc khu Bạch Long Vĩ. (Ảnh: TTXVN phát)

Bộ Tư lệnh Vùng đã kết hợp tặng 30 suất quà cho các gia đình chính sách, nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; tham gia lễ phát động trồng cây trên đảo; tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” thông qua hình thức tặng 100 phiếu mua hàng gồm nhiều mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu để hỗ trợ bà con khó khăn trong dịp Tết.

Cùng với đó là tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 30 tàu/96 lượt ngư dân tại khu vực âu cảng, kết hợp tặng 20 suất quà Tết, 300 lá cờ Tổ quốc, cấp phát 300 tờ rơi tuyên truyền về IUU, 50 phao áo, phao tròn cho ngư dân tại đây. Tổng trị giá của các hoạt động trên 250 triệu đồng.

Những hoạt động trong chương trình “Xuân biên cương-Tết hải đảo-Thắm tình quân dân-Chào Xuân Bính Ngọ 2026” do Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị địa phương tổ chức mang ý nghĩa thiết thực và sâu sắc.

Đây không chỉ là sự quan tâm, động viên kịp thời dành cho chính quyền, bà con nhân dân và các lực lượng đang ngày đêm bám trụ nơi đảo tiền tiêu mà còn là nhịp cầu nối tình cảm ấm áp từ đất liền gửi ra biển khơi trong thời khắc Tết đến Xuân về.

Chương trình góp phần củng cố niềm tin, tiếp thêm nghị lực để cấp ủy, chính quyền, quân và dân đặc khu Bạch Long Vĩ vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió, cùng nhau bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

