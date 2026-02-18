Tết đầu tiên trong quân ngũ của những người lính trẻ

Trong những ngày giáp Tết, khi khắp các gia đình rộn ràng chuẩn bị mâm cơm sum họp, tại các đơn vị thuộc Sư đoàn Bộ binh 325 (Quân đoàn 12), nhịp sống vẫn giữ nguyên tính kỷ luật của thao trường. Với nhiều chiến sĩ trẻ, đây là cái Tết đầu tiên trong quân ngũ – lần đầu không đón Xuân bên gia đình, nhưng cũng là lần đầu họ cảm nhận trọn vẹn ý nghĩa của trách nhiệm người lính.

Cái Tết đầu tiên xa nhà

Chiến sĩ Nguyễn Công Tuấn (Tiểu đoàn 4, Trung Đoàn 95, Sư đoàn 325) chia sẻ: “Trong dịp Tết Nguyên đán, tôi và các đồng đội luôn nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm của người quân nhân. Mỗi người đều sẵn sàng gác lại những nỗi niềm riêng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Lần đầu không có bữa cơm tất niên bên gia đình, không được đón giao thừa tại quê nhà, nhiều chiến sĩ trẻ không tránh khỏi cảm giác nhớ nhà. Nhưng thay cho sự trống vắng ấy là tình đồng đội và sự quan tâm từ đơn vị.

“Dù nhiệm vụ trong những ngày Tết khá bận rộn, song cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị luôn đoàn kết, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn, yên tâm tư tưởng, gắn bó với đơn vị,” chiến sĩ Nguyễn Công Tuấn nói thêm.

Bộ đội Sư đoàn 325 vui xuân đón Tết với các trò chơi dân gian. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Cùng chung tâm trạng, chiến sĩ Vũ Nam Dương Ở Đại đội Phòng không 16, Trung đoàn 95 cho biết: “Dù xa gia đình trong dịp Tết nhưng tôi và đồng đội luôn cảm nhận rõ sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng ủy, chỉ huy các cấp. Những bữa cơm nghĩa tình và các hoạt động văn hóa tinh thần đã giúp chúng tôi vơi đi nỗi nhớ nhà.”

Không khí Tết trong doanh trại vì thế mang một sắc thái rất riêng: Rộn rã, ấm áp và chan chứa tình đồng đội.

Những cành đào các chiến sĩ tự tay trang trí, những mâm cơm Tết giản dị mà đủ đầy, những lời chúc năm mới giữa những người đồng đội đã trở thành ký ức đặc biệt của những người lính lần đầu đón xuân trong quân ngũ.

Vui Xuân trong doanh trại

Để bộ đội yên tâm đón Tết, cùng với bảo đảm chế độ, tiêu chuẩn, các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động vui chơi, sinh hoạt tập thể phù hợp với điều kiện thực tế. Các trò chơi dân gian và thể thao như kéo co, bịt mắt bắt dê, cầu kiều, đập bóng, đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá, cầu lông, bóng bàn… được tổ chức xen kẽ giữa các ca trực.

Thiếu tá Đỗ Văn Hai, Chính trị viên Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 cho biết: “Đơn vị tổ chức các trò chơi dân gian như kéo co, ném còn, đẩy gậy, nhảy bao bố… giúp cán bộ, chiến sĩ vơi đi nỗi nhớ nhà, tăng tình đồng chí đồng đội. Đồng thời, đơn vị luôn đề cao trách nhiệm trong quá trình canh trực sẵn sàng chiến đấu.”

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 tham gia hoạt động “hái hoa dân chủ” trong không khí vui xuân đón Tết. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Hạ sĩ Trần Anh Dũng, Trung đội súng máy phòng không, Tiểu đoàn 4 chia sẻ: “Trước khi vào đơn vị, tôi nghĩ Tết trong quân đội sẽ rất khác Tết ở nhà và chắc chắn sẽ buồn. Nhưng khi đón Tết tại đơn vị, tôi lại có cảm giác như mình có thêm một gia đình thứ hai. Anh em cùng nhau chuẩn bị Tết, vui chơi nên nỗi nhớ nhà cũng vơi đi phần nào.”

“Sau những giờ trực, chúng tôi được cùng nhau gói bánh chưng, vui chơi, sinh hoạt nên nỗi nhớ gia đình cũng vơi đi. Đơn vị tổ chức nhiều hoạt động như bóng chuyền, kéo co, bắt vịt, ném phi tiêu… tạo không khí phấn khởi, đoàn kết” - chiến sĩ Phạm Tú Anh, Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 95 chia sẻ

Vui xuân mới không quên nhiệm vụ

Bên cạnh không khí đón Tết, nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu luôn được đặt lên hàng đầu. Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Hà, Phó Sư đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Sư đoàn Bộ binh 325, để vừa bảo đảm trực chiến, vừa tổ chức cho bộ đội đón Tết chu đáo, Sư đoàn tập trung vào ba giải pháp trọng tâm.

“Trước hết, chúng tôi đặt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng lên hàng đầu; quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch về nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác, xác định rõ trách nhiệm được giao.”

Cùng với đó, các chế độ trực được duy trì nghiêm. “Tuyệt đối không để bị động, bất ngờ; tăng cường tuần tra, canh gác ở tất cả các cấp; luyện tập thuần thục các phương án, sẵn sàng cơ động xử trí kịp thời, hiệu quả mọi tình huống,” Đại tá Nguyễn Mạnh Hà nhấn mạnh.

Chiến sĩ Đại đội phòng không 16, Trung đoàn 95, Sư đoàn 325 vui xuân mới không quên nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Trung tá Bùi Văn Dần, Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 khẳng định:

“Trung đoàn xây dựng kế hoạch trực chặt chẽ, phân công trực đúng quy định; duy trì nghiêm chế độ trực và chế độ báo cáo, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị.”

Đối với lực lượng phòng không, yêu cầu trực chiến càng cao. Thượng úy Lê Minh Hiếu, Chính trị viên Đại đội 16, Trung đoàn 95 cho biết:

“Toàn đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực 24/24 giờ; bố trí lực lượng và vũ khí, trang bị đúng biên chế, bảo đảm luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao.”

Doanh trại – mái nhà mùa Xuân

Dù không được về quê đón Tết, các chiến sĩ trẻ vẫn cảm nhận rõ mùa xuân đang hiện hữu ngay trong doanh trại. Những dãy nhà ở được trang trí bằng cờ Tổ quốc, câu đối đỏ, cành đào, chậu quất do chính bộ đội tự tay chăm sóc. Góc sân đơn vị trở thành không gian đón xuân với tiểu cảnh “Tết quân dân”, nơi mỗi chiến sĩ đều góp một phần công sức để tạo nên không khí ấm áp, gần gũi như ở nhà.

Trong những ngày Tết, khẩu phần ăn của bộ đội cũng được nâng lên so với ngày thường. Bên mâm cơm đầu năm có đủ bánh chưng, giò, thịt gà, dưa hành, canh măng… Những món ăn quen thuộc của Tết cổ truyền được chuẩn bị chu đáo, không chỉ để bảo đảm dinh dưỡng mà còn để người lính trẻ cảm nhận trọn vẹn hương vị ngày Xuân giữa doanh trại.

Chiến sĩ Trung đoàn 18, Sư đoàn 325 và các cô giáo Trường Mầm non Tân Quang, Bắc Ninh cùng nhau gói bánh chưng đón Tết. (Ảnh: Hằng Trần/Vietnam+)

Với chiến sĩ Vũ Nam Dương, điều đọng lại nhiều nhất trong cái Tết đầu tiên ở đơn vị không chỉ là mâm cơm đủ đầy, mà là sự sẻ chia giữa đồng đội:

“Tết xa nhà nhưng anh em coi nhau như người thân. Chính tình cảm đó giúp chúng tôi yên tâm công tác.”

Không gian doanh trại vì thế trở thành một “mái nhà mùa xuân” đặc biệt – nơi mỗi ca trực, mỗi bữa cơm chung đều mang theo sự ấm áp của tình đồng chí và ý thức trách nhiệm của người lính trong những ngày đầu năm mới.

Khi mùa xuân bắt đầu từ thao trường

Không chỉ thực hiện nhiệm vụ trực Tết, Sư đoàn 325 còn đang từng bước xây dựng theo hướng “tinh, gọn, mạnh, hiện đại”. Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 325 cho biết:

“Việc xây dựng Sư đoàn theo hướng ‘tinh, gọn, mạnh, hiện đại’ là vinh dự và trách nhiệm, để đơn vị xứng đáng với vai trò là lực lượng chủ lực, cơ động của Quân đoàn và Bộ.”

Bữa cơm Tết trong doanh trại – nơi tình đồng đội sưởi ấm nỗi nhớ nhà. (Ảnh: Hằng Trần

Theo Đại tá Nguyễn Mạnh Cường, trọng tâm là xây dựng đội ngũ cán bộ, chiến sĩ vững bản lĩnh chính trị, làm chủ vũ khí, trang bị; đổi mới huấn luyện gắn với thực tiễn sẵn sàng chiến đấu, cập nhật các hình thái tác chiến mới như phòng, chống vũ khí công nghệ cao, tác chiến điện tử và phương tiện bay không người lái.

Với những chiến sĩ trẻ lần đầu ăn Tết trong quân ngũ, mùa Xuân không chỉ đến từ sắc đào, bánh chưng hay lời chúc năm mới, mà đến từ ca trực đầu năm, từ buổi tuần tra giữa đêm lạnh, từ cảm giác được đứng trong đội hình bảo vệ bình yên cho Tổ quốc.

Đó là một cái Tết trọn vẹn, đủ đầy của những người lần đầu mang màu xanh áo lính, ấm áp giữa doanh trại và vững vàng nơi thao trường./.