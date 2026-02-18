Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Gaza

Ngày 17/2, Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam tại Cộng hòa Arab Ai Cập kiêm nhiệm Nhà nước Palestine Nguyễn Nam Dương đã trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Lương Cường lên Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, chính thức trở thành Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền không thường trú của Việt Nam tại Nhà nước Palestine.

Lễ trình Thư ủy nhiệm diễn ra trang trọng tại Phủ Tổng thống Palestine ở thành phố Ramallah thuộc Bờ Tây.

Tại buổi lễ, Tổng thống Mahmoud Abbas chào mừng Đại sứ Nguyễn Nam Dương nhận nhiệm vụ tại Nhà nước Palestine, gửi lời chúc năm mới tới Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam, chúc mừng Việt Nam vừa tổ chức rất thành công Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục làm Tổng Bí thư và đề ra những định hướng phát triển chiến lược cho Việt Nam trong giai đoạn mới.

Tổng thống Palestine nhắc lại chuyến thăm hữu nghị chính thức tới Việt Nam vào tháng 5/2010, đánh giá cao những thành tựu to lớn Việt Nam đã đạt được trong 40 năm Đổi mới, khẳng định Việt Nam là hình mẫu để các nước học tập trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và phát triển đất nước cũng như huy động hiệu quả sự ủng hộ, đoàn kết của cộng đồng quốc tế.

Về phần mình, Đại sứ Nguyễn Nam Dương bày tỏ vinh dự được bổ nhiệm làm Đại sứ Việt Nam tại Nhà nước Palestine và trình Thư ủy nhiệm của Chủ tịch nước Việt Nam tới Tổng thống vào ngày đầu tiên của năm mới Bính Ngọ, ngày Tết thiêng liêng của toàn thể người dân Việt Nam.

Đại sứ khẳng định sẽ làm hết sức mình để góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu, tương xứng với bề dày truyền thống và niềm tin chính trị giữa hai nước.

Đại sứ khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam ủng hộ sự nghiệp đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Palestine, ủng hộ giải pháp hai nhà nước và tư cách thành viên đầy đủ của Palestine tại Liên hợp quốc, bảo đảm quyền dân tộc bất khả xâm phạm của người Palestine, trong đó có quyền thành lập Nhà nước Palestine độc lập, có chủ quyền, với đường biên giới trước năm 1967, với Đông Jerusalem là thủ đô.

Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas tiếp Đại sứ Nguyễn Nam Dương sau lễ trình Thư ủy nhiệm. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước lễ trình Thư ủy nhiệm, trong buổi sáng cùng ngày, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã đến thăm Bảo tàng Yasser Arafat, nơi trưng bày các kỷ vật của nhà lãnh đạo Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO), người lãnh đạo cuộc kháng chiến của nhân dân Palestine trong suốt hơn 30 năm.

Cố lãnh đạo Palestine Yasser Arafat có tình cảm đặc biệt với Việt Nam, đặc biệt ngưỡng mộ cuộc đấu tranh giành độc lập của Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Đại sứ Nguyễn Nam Dương thăm Bảo tàng Cố Chủ tịch Yasser Arafat, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Palestine. (Ảnh: TTXVN phát)

Trước đó, ngày 16/2, Đại sứ Nguyễn Nam Dương đã có các cuộc gặp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine Omar Awadallah, Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Jamila Hassan Eragat và tham dự buổi thông tin về tình hình nhân đạo tại Dải Gaza do Cơ quan cứu trợ người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) phối hợp với Bộ Ngoại giao và Kiều dân Palestine tổ chức.

Tại các cuộc gặp, Đại sứ đã trao đổi về nhiều vấn đề hai bên cùng quan tâm và các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương và phối hợp tại các diễn đàn quốc tế.

Thứ trưởng Ngoại giao và Kiều dân Omar Awadallah đánh giá cao và khẳng định Palestine coi trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống với Việt Nam và lòng tin chính trị giữa hai nước, nhất trí cùng nhau nuôi dưỡng và truyền tải nền tảng tốt đẹp này đến thế hệ trẻ hai bên để tiếp tục kế thừa, phát huy.

Thứ trưởng Awadallah khẳng định các thế hệ lãnh đạo và nhân dân Palestine luôn ghi nhớ và cảm ơn sự ủng hộ quý báu của Việt Nam dành cho Palestine, mong muốn Việt Nam tiếp tục duy trì sự ủng hộ vô cùng quan trọng này trong thời gian tới.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có tình hình tại Gaza, khu vực Trung Đông và các cơ chế đa phương như Liên hợp quốc, Hội đồng Hòa bình..., Đại sứ Nguyễn Nam Dương tiếp tục khẳng định quan điểm nhất quán của Việt Nam về vấn đề Palestine, nhấn mạnh Việt Nam sẵn sàng tham gia vào công cuộc tái thiết Gaza trên cơ sở phù hợp với tình hình thực tế và khả năng của Việt Nam, bảo đảm nguyên tắc tôn trọng độc lập, chủ quyền của các quốc gia và luật pháp quốc tế, ủng hộ việc Chính quyền Palestine đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát, điều hành Gaza.

Thứ trưởng Awadallah hoan nghênh quan điểm này của Việt Nam, cho biết công cuộc tái thiết Gaza cần đến sự hỗ trợ rất lớn của cộng đồng quốc tế, mong muốn Việt Nam tham gia vào các lĩnh vực mà Việt Nam có thế mạnh và nhiều kinh nghiệm.

Đại sứ và Vụ trưởng Vụ châu Á-Thái Bình Dương Eragat cũng nhất trí hai nước cần nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế cho tương xứng với tầm vóc mối quan hệ chính trị, khẳng định tạo điều kiện cho doanh nghiệp, hàng hóa của hai bên thâm nhập vào thị trường của nhau.

Bà Eragat cho rằng mặc dù hợp tác kinh tế giữa hai bên còn hạn chế, song sau khi xung đột tại Gaza chấm dứt, tình hình sẽ trở nên thuận lợi hơn cho các hoạt động hợp tác kinh tế, tạo điều kiện để tăng cường tổ chức các sự kiện xúc tiến thương mại, kết nối doanh nghiệp hai nước.

Bà Eragat đánh giá cao kết quả hợp tác giáo dục và các hoạt động giao lưu nhân dân thời gian qua, coi đây là cầu nối hiệu quả cho tình hữu nghị giữa hai đất nước, hai dân tộc, bày tỏ ấn tượng trước việc nhiều sinh viên Việt Nam theo học ngôn ngữ và văn hóa Arab, cho rằng đây là minh chứng cho sự quan tâm của thế hệ trẻ Việt Nam đến thế giới Arab, trong đó có Palestine.

Bà Eragat cảm ơn Bộ Ngoại giao Việt Nam đã có sáng kiến phối hợp với Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tổ chức khóa đào tạo cho cán bộ Palestine tại Học viện Ngoại giao Việt Nam mới đây, đề xuất mở rộng các chương trình đào tạo về quan hệ quốc tế cho Palestine, tăng cường tổ chức các hoạt động giữa các hội hữu nghị, tổ chức đoàn kết, trao đổi sinh viên, giao lưu văn nghệ, thể thao... nhằm tăng cường sự hiểu biết giữa nhân dân hai nước.

Nhìn lại lịch sử, Việt Nam và Palestine đã có nền tảng quan hệ vững chắc, được vun đắp qua nhiều thế hệ cách mạng. Từ năm 1968, Việt Nam đã chính thức công nhận Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO).

Trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ, đấu tranh thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng đất nước sau này, Việt Nam luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của các thế hệ lãnh đạo và người dân Palestine.

Ngay sau khi Nhà nước Palestine tuyên bố thành lập vào tháng 11/1988, Việt Nam là một trong những nước đầu tiên trên thế giới công nhận ngoại giao Nhà nước Palestine.

Trong gần bốn thập kỷ qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa Việt Nam và Palestine không ngừng được củng cố và phát triển. Cố Chủ tịch Yasser Arafat, nhà lãnh đạo kiệt xuất của nhân dân Palestine, đã đến thăm Việt Nam 10 lần, thể hiện tình cảm sâu nặng và sự ngưỡng mộ đối với cuộc đấu tranh giải phóng của nhân dân Việt Nam.

Trong chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Tổng thống Mahmoud Abbas vào tháng 5/2010, hai bên đã ký kết nhiều thỏa thuận quan trọng làm cơ sở thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa quan hệ hợp tác trên nhiều lĩnh vực khác nhau./.

