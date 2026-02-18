Chính trị

Một số nội dung quan trọng trong bài viết về đối ngoại của Tổng Bí thư Tô Lâm

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" nhấn mạnh: đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới là sự kết hợp giữa kế thừa và phát triển.

infographics-bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-doi-ngoai-1.jpg
infographics-bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-doi-ngoai-2.jpg
infographics-bai-viet-cua-tong-bi-thu-ve-doi-ngoai-3.jpg

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" nhấn mạnh: Đứng trước những thời khắc lịch sử, đất nước cần có những quyết sách lịch sử.

Kỷ nguyên mới đòi hỏi phải triển khai “đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới”: bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc; lấy hòa bình, độc lập, tự chủ, tự cường là nền tảng; đặt người dân là trung tâm của mọi chính sách; coi đóng góp cho cộng đồng quốc tế là trách nhiệm.

Ở tầm cao mới, đối ngoại sẽ được triển khai một cách tự tin, tự chủ, tự lực, tự cường hơn; đóng góp hiệu quả hơn vào những mục tiêu chiến lược của đất nước; thể hiện trách nhiệm lớn hơn đối với hòa bình và phát triển của thế giới./.

