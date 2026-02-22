Miền Bắc có mưa, sương mù, trời rét, miền Nam tiếp tục có nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 22/2/2026 (mùng 6 Tết), ngày nghỉ cuối cùng của kỳ nghỉ Tết Bính Ngọ 2026, thời tiết cả nước có sự phân hóa mạnh mẽ.

Khu vực Bắc Bộ sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa rải rác. Sáng sớm và đêm trời rét. Trong khi đó, khu vực Nam Bộ tiếp tục có nắng.

Cụ thể, thành phố Hà Nội có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, sáng sớm và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-25 độ C.

Tây Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 17 độ C, nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C, có nơi trên 27 độ C. Có mưa, mưa rào rải rác, sáng sớm và đêm trời rét.

Đông Bắc Bộ có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ C, nhiệt độ cao nhất 22-25 độ C. Có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng vùng núi và trung du có mưa rải rác; sáng sớm và đêm trời rét.

Từ Thanh Hóa đến Huế có nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ; phía Nam 26-29 độ C, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa vài nơi; sáng sớm và đêm trời lạnh.

Duyên hải Nam Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C, nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

Cao nguyên Trung Bộ có nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi. Nam Bộ Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C.

Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, riêng miền Đông có nơi trên 35 độ C. Ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng; chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi.

Thành phố Hồ Chí Minh có nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-34 độ C. Ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào vài nơi./.

