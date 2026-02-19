Thời tiết mùng 3 Tết: Bắc Bộ tiếp tục rét, Nam Bộ có nơi nắng nóng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 19/2, tức mùng 3 Tết, do ảnh hưởng của không khí lạnh, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ duy trì trạng thái nhiều mây, có mưa nhỏ rải rác, trời rét trong khi Nam Bộ ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng trên 35 độ C.

Tại Hà Nội, nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2-3; trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C, cao nhất 20-22 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây, hửng nắng. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 20-23 độ C, riêng khu Tây Bắc 24-26 độ C, có nơi trên 26 độ C.

Các tỉnh Đông Bắc Bộ nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi; riêng khu vực Việt Bắc có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi 13-16 độ C; cao nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C.

Từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa và mưa rào rải rác. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Phía Bắc trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất phía Bắc 21-24 độ C, phía Nam 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ phía Bắc nhiều mây, có mưa, mưa rào rải rác; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C, có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 28-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, miền Đông có nơi nắng nóng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C; cao nhất 32-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ngày nắng, có nơi nắng nóng; đêm không mưa. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 32-34 độ C, có nơi trên 35 độ C.

Trên biển, ngày và đêm 19/2 - mùng 3 Tết, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 3-5m. Khu vực Giữa Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; biển động; sóng biển cao 2,5-3,5m.

Vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Cảnh báo, ngày 20/2, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động. Từ đêm 20/2, gió giảm dần.

Đến ngày và đêm 20/2, vùng biển từ Khánh Hòa đến Cà Mau và vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; sóng biển cao 2-4m; biển động./.

Dự báo thời tiết từ mùng 3 đến mùng 6 Tết: Bắc Bộ trời rét, Nam Bộ ngày nắng Ngày 19/2 (ngày mùng 3 Tết), khu vực Bắc Bộ có mưa vài nơi, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, khu Tây Bắc trưa chiều hửng nắng. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 13 độ C.