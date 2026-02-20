Thời tiết 2 ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ: Nhiều khu vực trời nắng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hai ngày cuối cùng dịp nghỉ Tết Bính Ngọ 2026 (ngày 21-22 tức ngày mùng 5-6 Tết) nhiều khu vực trời nắng.

Riêng khu vực miền Đông Nam Bộ có nơi nắng nóng với nền nhiệt trên 35 độ C.

Khu vực Bắc Bộ

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng; riêng khu vực vùng núi và trung du ngày 22/2 (ngày mùng 6 Tết) có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-27 độ C, khu Tây Bắc có nơi trên 28 độ C.

Khu vực Hà Nội

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa nhỏ vài nơi, sáng có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-26 độ C

Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Phía Bắc sáng và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C

Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng; phía Nam ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất: 27-31 độ C, phía Nam có nơi trên 31 độ C.

Khu vực cao nguyên Trung Bộ

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) không mưa, ngày trời nắng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 16-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Từ ngày 21-22/2 (từ ngày mùng 5-6 Tết) không mưa, ngày trời nắng, miền Đông có nơi nắng nóng.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 22-26 độ C, có nơi dưới 16 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-35 độ C, miền Đông có nơi trên 35 độ C./.

