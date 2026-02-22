Hàn Quốc đối mặt với nhiều vụ cháy rừng liên tiếp tại nhiều địa phương

Nhiều vụ cháy rừng đã liên tiếp bùng phát tại các địa phương của Hàn Quốc trong đêm 21 và rạng sáng 22/2, buộc chính quyền và lực lượng kiểm lâm nước này phải nâng mức cảnh báo và huy động tối đa nhân lực, phương tiện để khống chế “giặc lửa."

Thông tin từ Cục Lâm nghiệp Hàn Quốc cho biết vụ cháy nghiêm trọng nhất xảy ra tại xã Macheon của huyện Hamyang thuộc tỉnh Gyeongsang Nam, vào khoảng 21h14 ngày 21/2 (giờ địa phương). Đám cháy lan rộng suốt đêm trong điều kiện địa hình dốc và gió mạnh, khiến nhà chức trách phải ban hành cảnh báo cháy rừng cấp độ 1 vào lúc 4h00 sáng 22/2.

Tính đến 7h15 sáng 22/2, công tác chữa cháy tại Hamyang đã kéo dài hơn 10 giờ. Đường ranh giới đám cháy dài khoảng 2 km, diện tích bị ảnh hưởng ước tính 13 ha, trong khi tỷ lệ khống chế đạt khoảng 28%.

Khi trời sáng, lực lượng chức năng đã điều động 10 trực thăng, 25 phương tiện và 167 nhân lực để dập lửa.

Tuy không ghi nhận thương vong trong vụ việc, song 32 người dân đã phải sơ tán khẩn cấp, trong đó 13 người đã trở về nhà.

Một vụ cháy rừng khác cũng đã xảy ra tại phường Seongan Đông, quận Jung, thành phố Ulsan, vào khoảng 3h44 sáng 22/2. Đám cháy chính được dập tắt sau hơn 3,5 giờ. Lực lượng kiểm lâm và cứu hỏa đã huy động 2 trực thăng, 38 phương tiện và 107 nhân viên để xử lý hoàn toàn tàn lửa.

Chính quyền địa phương phát đi cảnh báo thiên tai, yêu cầu người dân không vào rừng và sơ tán khỏi các khu vực lân cận. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Tại huyện Yesan, tỉnh Chungcheong Nam, một vụ cháy rừng khác cũng bùng phát trở lại trong quá trình xử lý tàn lửa vào khoảng 22h30 ngày 21/2.

Trước nguy cơ cháy lan, nhà chức trách đã ban hành cảnh báo cấp độ 1 và huy động 64 thiết bị cùng 269 lính cứu hỏa để ứng phó.

Huyện Yesan đã gửi tin nhắn cảnh báo thiên tai trong đêm, yêu cầu người dân khu vực lân cận sơ tán, khiến 51 người phải tạm thời rời khỏi nhà. Đám cháy chính được khống chế, song lực lượng chức năng vẫn tiếp tục xử lý các điểm cháy âm ỉ.

Các cơ quan chức năng Hàn Quốc đang tiến hành điều tra nguyên nhân và đánh giá mức độ thiệt hại sau khi những đám cháy được dập tắt hoàn toàn, đồng thời kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác, tuân thủ nghiêm các quy định phòng chống cháy rừng trong điều kiện thời tiết hanh khô và gió mạnh./.

