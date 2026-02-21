Bắc Ninh: Bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ôtô sau 1 giờ gây án

Ngày 21/2, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết đã bắt giữ đối tượng dùng súng cướp ôtô là Phạm Đình Trung (sinh năm 1987, trú tại Tổ dân phố Tiến Phan 1, xã Nhã Nam, tỉnh Bắc Ninh), chỉ sau hơn một giờ gây án.

Trước đó, khoảng 19 giờ 30 phút ngày 20/2, Phòng Cảnh sát hình sự nhận được tin báo về vụ cướp tài sản có sử dụng vũ khí, xảy ra trên địa bàn xã Nhã Nam.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự đã nhanh chóng tổ chức truy xét, khẩn trương huy động lực lượng, phối hợp với các phòng nghiệp vụ, Công an các phường, xã triển khai chốt chặn trên các tuyến giao thông.

Bằng sự hiệp đồng tác chiến, áp dụng linh hoạt các biện pháp nghiệp vụ và sự hỗ trợ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân, đến 20 giờ 10 phút cùng ngày, tại Tỉnh lộ 295B, đoạn qua Tổ dân phố Nếnh, phường Nếnh, tỉnh Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các Phòng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát Quản lý hành chính và Trật tự xã hội, Cảnh sát cơ động làm rõ, bắt giữ thành công đối tượng gây án là Phạm Đình Trung, thu giữ toàn bộ tang vật liên quan; bảo đảm tuyệt đối an toàn cho lực lượng truy bắt, người dân và đối tượng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ 20 phút ngày 20/2, tại thôn Tiến Thắng, xã Nhã Nam, anh P.T.T, (sinh năm 1993), đỗ xe ôtô nhãn hiệu Toyota Vios (trị giá khoảng 250 triệu đồng) ven đường để mua tạp hóa thì bất ngờ bị đối tượng trên dùng súng đe dọa, cướp xe rồi tẩu thoát.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh tạm giữ hình sự đối tượng để tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

