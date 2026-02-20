Giữ vững kỷ cương, khơi dậy khát vọng phát triển

Bước vào Xuân mới 2026, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản, đồng bộ. Nhiều chủ trương mới, cách làm khoa học, hiệu quả đã và đang đi vào cuộc sống.

Không chỉ xử lý nghiêm minh vi phạm, trọng tâm của công tác này ngày càng chuyển mạnh sang phòng ngừa, kiểm soát quyền lực, hoàn thiện thể chế. Những kết quả cụ thể, thuyết phục ấy đang bồi đắp niềm tin xã hội, củng cố lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước.

Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII trình Đại hội XIV khẳng định công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực thời gian qua được triển khai kiên quyết, kiên trì, đồng bộ, toàn diện. Kỷ cương được tăng cường, niềm tin của nhân dân được củng cố.

Tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, tiếp tục được đề cao. Yêu cầu giữ vững kỷ luật của Đảng, kỷ cương phép nước được đặt ở vị trí trung tâm.

Mới đây, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Lê Minh Trí đã nhấn mạnh dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, mà thường xuyên là Bộ Chính trị và Ban Chỉ đạo Trung ương do Tổng Bí thư đứng đầu, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ở nhiệm kỳ XIII đã có bước đột phá lớn.

Tham nhũng, lãng phí, tiêu cực từng bước được kiềm chế, ngăn chặn, đẩy lùi. Cuộc đấu tranh này nhận được sự tin tưởng, đồng tình, ủng hộ mạnh mẽ của nhân dân, trở thành phong trào rộng khắp, không chỉ ở Trung ương mà lan tỏa sâu rộng tới địa phương.

Thực tiễn cho thấy kỷ luật, kỷ cương trong Đảng và kiểm soát quyền lực ngày càng được siết chặt. Việc xử lý vi phạm được thực hiện đồng bộ giữa kỷ luật Đảng, kỷ luật hành chính và xử lý hình sự.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Nhiều vụ án, vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, quy mô lớn, có tổ chức, đan xen theo kiểu “hệ sinh thái” đã bị phát hiện, xử lý nghiêm minh. Đó là các hành vi thao túng trong ngân hàng, chứng khoán, định giá, đấu thầu, đấu giá, hay lợi dụng tình hình dịch bệnh để trục lợi. Kết quả thu hồi tài sản Nhà nước bị chiếm đoạt, thất thoát ngày càng tốt hơn, nhanh hơn, thể hiện rõ quyết tâm “thu hồi tối đa” cho Nhà nước và nhân dân.

Những con số biết nói trong năm 2025 tiếp tục cho thấy sức nặng của cuộc đấu tranh này. Cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã kỷ luật hơn 330 tổ chức đảng và 9.600 đảng viên.

Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã kỷ luật 23 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 6 trường hợp bị xử lý hình sự.

Các cơ quan tố tụng đã tạm giữ, kê biên, phong tỏa, thu giữ tài sản trị giá trên 1.270 tỷ đồng và nhiều tài sản có giá trị khác. Những con số ấy không chỉ phản ánh mức độ quyết liệt, mà còn khẳng định tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước.

Điều đáng chú ý là cùng với “chống," yếu tố “xây” ngày càng được coi trọng. Quan điểm xử lý vừa nghiêm minh, vừa nhân văn được quán triệt xuyên suốt. Phân hóa rõ trách nhiệm, xử lý nghiêm người có động cơ vụ lợi, đồng thời khoan hồng với người chủ động khắc phục hậu quả.

Lần đầu tiên, tội "tham ô" xảy ra ở khu vực ngoài nhà nước được điều tra, truy tố, xét xử. Việc xét xử vắng mặt bị can, bị cáo bỏ trốn ra nước ngoài cho thấy quyết tâm chính trị rất cao và thông điệp rõ ràng: không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đã khẳng định “không có vùng cấm, không có ngoại lệ” không còn là khẩu hiệu, mà đã trở thành hiện thực sinh động. Xử lý cán bộ sai phạm không làm yếu Đảng, mà làm Đảng ngày càng mạnh hơn. Chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực không kìm hãm phát triển, mà trái lại, tạo môi trường lành mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội.

Một điểm nhấn quan trọng là sự chuyển dịch rõ nét từ “đi sau xử lý” sang “đi trước kiểm soát," từ “làm đúng quy trình” sang “làm thực chất, có kết quả," từ “chống để răn đe” sang “xây để bền vững."

Phòng ngừa được xác định là chính, là cơ bản, lâu dài. Nhiều cách làm mới đã được triển khai, từ hoàn thiện thể chế, bịt kín kẽ hở pháp luật, đến đẩy mạnh công khai, minh bạch, trách nhiệm giải trình. Ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, quản trị trên dữ liệu đang từng bước thu hẹp “đất” cho tham nhũng vặt, nhũng nhiễu.

Cùng với đó, công tác phòng, chống lãng phí được đẩy mạnh với tinh thần không để nguồn lực quốc gia bị “chôn” trong các dự án kéo dài. Qua rà soát, gần 3.000 công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng đã được phân loại, có phương án xử lý. Đến nay, hơn 1.150 dự án và 10.971 cơ sở nhà, đất dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đã được rà soát, xử lý. Chủ trương nhất quán là không để lãng phí kéo dài, nhưng cũng không hợp pháp hóa sai phạm.

Năm 2026 - năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV, yêu cầu đặt ra là phải “quyết liệt hơn, hiệu quả hơn, bền vững hơn." Ban Chỉ đạo Trung ương đã xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm, từ hoàn thiện thể chế, khắc phục chồng chéo pháp luật, đến xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc nghiêm trọng, dư luận quan tâm. Phấn đấu kết thúc điều tra, xử lý 21 vụ án, 5 vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Đồng thời, nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản ngay từ giai đoạn đầu, khuyến khích tự nguyện khắc phục hậu quả, tăng cường hợp tác quốc tế.

Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đang tiếp tục được đổi mới tư duy, nhận thức, cách nghĩ, cách làm, gắn chặt với hoàn thiện thể chế, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm tăng trưởng cao, bền vững. Các lỗ hổng pháp luật, các điểm nghẽn đang được bịt chặt, tháo gỡ và khơi thông nguồn lực, nhất là trong các dự án liên quan đến đất đai, đầu tư. Và vượt lên trên hết, niềm tin của nhân dân chính là thước đo quan trọng nhất.

Thực tiễn cho thấy sự đồng lòng, ủng hộ của nhân dân đang ngày càng mạnh mẽ. Công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đã trở thành xu thế không thể đảo ngược. Đó là nền tảng để xây dựng xã hội kỷ cương, liêm chính, lành mạnh; là điểm tựa tinh thần vững chắc.

Biểu tượng búa liềm trên đài sen hồng nổi bật trước Cột cờ Hà Nội dịp Đại hội XIV của Đảng. (Ảnh: Vũ Quang/TTXVN)

Giai đoạn phát triển mới của đất nước đã mở ra với nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Trong bối cảnh đó, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, được Đảng ta xác định rõ trong Văn kiện Đại hội XIV. Đây không chỉ là cuộc đấu tranh chống “giặc nội xâm," mà còn là quá trình xây dựng niềm tin xã hội, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển nhanh và bền vững.

Giữ vững kỷ cương, kiên trì đẩy lùi “giặc nội xâm," đồng thời bồi đắp và lan tỏa của nhân dân chính là yêu cầu xuyên suốt trong năm mới. Xuân Bính Ngọ 2026 mang theo nhịp sống tươi mới và khát vọng phát triển càng đòi hỏi bộ máy công quyền phải thật liêm chính, kỷ luật và trách nhiệm hơn, để mùa Xuân của đất nước thật sự bền lâu, trọn vẹn./.

Sẽ thông qua Nghị quyết về phòng, chống tham nhũng ngay ở Hội nghị TW lần thứ 2 Theo Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Ban Chấp hành TW Đảng sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong giai đoạn mới ngay tại Hội nghị lần thứ 2.