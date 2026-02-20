Nghĩa Đô gìn giữ bản sắc dân tộc Tày giữa đại ngàn Tây Bắc

Bản Nà Khương (xã Nghĩa Đô, Lào Cai) là nơi người Tày lặng lẽ gìn giữ bản sắc văn hóa giữa đại ngàn Tây Bắc, với những mái nhà sàn và nghề dệt thổ cẩm truyền thống.

Giữa đại ngàn Tây Bắc, có một bản nhỏ mang tên Nà Khương thuộc xã Nghĩa Đô tỉnh Lào Cai, nơi người Tày vẫn lặng lẽ gìn giữ những giá trị văn hoá tự ngàn xưa. Ở đó, mỗi mái nhà sàn, từng làn khói khói bếp lam chiều đều thấm đẫm câu chuyện về cội nguồn – về những con người đang âm thầm giữ hồn văn hóa Tày giữa nhịp sống hiện đại.

Nằm nép mình bên dòng suối Nậm Luông, bản người Tày vẫn giữ nguyên nhịp sống yên bình qua bao mùa nắng mưa.

Trong căn nhà sàn nhỏ, nghệ nhân dân gian Nguyễn Thị San – người được mệnh danh là “bàn tay thổ cẩm của Nghĩa Đô” – vẫn ngày ngày cần mẫn bên khung dệt./.