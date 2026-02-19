Hệ thống "độc nhất vô nhị" Poseidon của Nga có những sức mạnh gì?

Được Nga ca ngợi là siêu vũ khí "độc nhất vô nhị" với sức công phá khủng khiếp, nhưng liệu Poseidon có thực sự tồn tại hay chỉ là đòn tâm lý chiến nhằm khỏa lấp những thất bại trên thực địa?

Điện Kremlin đã đẩy mạnh truyền thông về siêu vũ khí Poseidon như một công cụ răn đe hạt nhân nhắm vào NATO. Những tuyên bố hùng hồn về sức mạnh "vô đối" này được xem là nỗ lực bù đắp cho sự suy thoái về công nghệ và kinh tế, dù thực tế vẫn chưa có bằng chứng nào xác nhận hệ thống này đã sẵn sàng chiến đấu.

Bước qua những thông điệp chính trị, giới chuyên gia quân sự đã chỉ ra hàng loạt rào cản kỹ thuật khiến Poseidon khó có thể vận hành "hoàn hảo" như những lời quảng bá. Với vận tốc cực lớn và lò phản ứng hạt nhân công suất cao, thiết bị này dễ dàng bị phát hiện bởi hệ thống thu âm dưới nước cũng như các cảm biến hồng ngoại, khiến nó trở nên "trong suốt" trước các mạng lưới phòng thủ hiện đại./.